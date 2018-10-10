​Не ограничиваясь одобрением

Участники заседания «круглого стола», проведенного Алматинским филиалом народно-демократической патриотической партии «Ауыл» для обсуждения основных положений Послания, не ограничились одним только одобрением заявленного курса на улучшение социального положения населения. Разговор зашел о насущных проблемах агропромышленного сектора, отчего он получился острым, заинтересованным и с немалой долей самокритики.

– В нашей аграрной республике с ее огромной территорией и природно-ресурсным богатством можно в полной мере реализовать потенциал агропромышленного комплекса, – заявил председатель городского филиала партии Абдулла Сапаров. – Но прежде предстоит решить ряд сложнейших задач, в том числе в области переработки продукции, сельхозмашиностроения и аграрной кооперации.

О необходимости глубокого подхода в разработке программ интенсификации сельскохозяйственного производства говорил главный научный сотрудник Научно-исследовательского института экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Алтынбек Молдашев.

– О благосостоянии народа можно судить по тому, что мы едим, – считает эксперт. – В Казахстане максимально приблизились к рекомендуемым физиологическим нормам в потреблении продовольствия, и теперь пора говорить о качественных характеристиках. Наверное, то, что мы потребляем много хлеба, не самый лучший показатель. Необходимо задумываться о повышении качества питания, а это напрямую зависит от развития сельского хозяйства.

Наиважнейшим направлением такого развития Глава государства определяет повышение производительности труда в 2,5 раза.

– Но за счет каких резервов будет достигнута эта цель? – задается вопросом Алтынбек Молдашев и сам же отвечает на него. – Должна значительно возрасти продуктивность земледелия и животноводства. Но если у нас нет возможности количественно увеличить посевные площади, мы можем повысить отдачу от освоенных земель, увеличить надои молока и выход мяса за счет привлечения инновационных агротехнологий. Это серьезная и ответственная задача для местных органов управления.

В вопросе увеличения экспорта сельхозпродукции требуется продвижение в двух направлениях: развитие животноводства, которое на сегодня заметно проигрывает отрасли растениеводства, и модернизация сельхозпереработки.

– В стране в целом достаточно перерабатывающих мощностей, – говорит Алтынбек Молдашев. – Но качество произведенной продукции остается невысоким. Не случайно Президент всякий раз, когда говорит о развитии АПК, делает особый акцент на переработке. Очевидно, что туда нужно вкладывать существенные инвестиции, покупать зарубежные технологии и самое современное оборудование.

И конечно, особого внимания требует отечественная аграрная наука. Она часто подвергается критике, потому что не дает ожидаемой отдачи. Но, по мнению эксперта, любая научно-исследовательская деятельность не может давать эффекта без системного финансирования. А в последние десятилетия вложения в отраслевую науку сократились едва ли не в 10 раз. Видимо, пришла пора для новых подходов в обеспечении передовых научных разработок для сельскохозяйственного производства.

Толеген Сыдыхов, заместитель председателя партии «Ауыл», в своем выступлении был критичен, и в первую очередь в адрес своих однопартийцев. Он отметил, что каждое новое Послание Президента имеет политическое значение, и кому как не политобъединениям принимать их как посыл к действию?

Партия аграриев «Ауыл» имеет все возможности для участия в формировании агропромышленной политики в стране. Но, по замечанию Толегена Сыдыхова, специально созданный экспертный совет за два с лишним года так и не смог предложить конкретный, концептуальный материал для верстки государственных программ развития АПК.