Не отрываться от корней

Международный форум, посвященный 30-летию I Всемирного курултая казахов, прошел в Библиотеке Первого Президента РК.

Международный форум «Қазақ елі: концептуальные основы развития и адаптация в глобальном мире», посвященный 30-летию I Всемирного курултая казахов, собрал представителей государственных органов, депутатов Парламента, государственных и общественных деятелей, ученых и деятелей культуры, представителей казахских диас­пор из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Актуальность проведения конференции, как отмечают организаторы, обусловлена динамизмом изменений во всех сферах жизни современного казахстанского общества, повышением интереса к концептуальным вопросам дальнейшего развития қазақ елі и проблемам адаптации соотечественников в глобальном мире.

Открывая мероприятие, директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат подчеркнул, что организованный 30 лет назад по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева I Национальный курултай казахов зажег надежду в сердцах миллионов соотечественников по всему миру.

– Наши соотечественники, вернувшиеся в Казахстан, вносят вклад в развитие страны, в ее признание в мировом сообщест­ве. Глобальные политические события и экономическая ситуа­ция в мире сегодня – еще одно большое испытание для нашего народа. Стратегия Нового Казахстана, озвученная Президентом республики Касым-Жомартом Токаевым на созванном в этом году Национальном курултае, прошедшем на земле Улытау, позволит республике преодолеть глобальные вызовы и достичь успешного и устойчивого развития не теряя единства, – отметил Бакытжан Темирболат.

Обращение к участникам форума направил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали. Глава МИОР отметил, что одной из важнейших и глобальных инициатив Казахстана за годы независимости стало возвращение на историческую родину соотечественников, в разное время и по разным причинам покинувших родные земли. Казахстан не просто призвал кандасов вернуться, но и создал условия для их переселения. Это способствовало возрождению страны и укреплению национального духа.

«Глава государства призвал и дальше укреплять нашу идентичность. Мы должны последовательно продвигать общие ценности, идеи, объединяющие народ. Они должны прочно закрепиться в сознании всех граж­дан. Чем больше в нашем общест­ве будет консолидирующих ценностей, тем крепче будет наше единство. Мы сохранимся как нация в глобальном мире, только имея сильное и независимое государство», – отмечается в обращении министра.

Представители казахских диас­пор за рубежом вспоминали I Всемирный курултай казахов, прошедший в 1992 году, делились мыслями о настоящем и будущем своей исторической родины – Казахстана.

– Несмотря на расстояние, разделяющее нас, мы пристально следим за всеми событиями, происходящими на Родине. Могу с уверенностью сказать: мы всецело поддерживаем нынешнюю политику, проводимую в Казахстане. Именно эти инициативы помогут дальнейшему поступательному развитию страны. Благодарим за поддержку, которую Казахстан оказывает своим соотечественникам, живущим за рубежом. Вместе мы сможем сохранить наше единство и помочь молодому поколению не забывать свои этнические корни, – поделился мнением член казахской диаспоры в Париже Абдулсамет Алтай.

Председатель Ассоциации казахов Европы и Казахского культурного центра в Кёльне Садие Кушчу напомнила, что на I Всемирном курултае казахов собрались соотечественники, проживающие в других странах, но всей душой болеющие за историческую родину.

– Самое главное, на наш взгляд, нужно сделать так, чтобы представители казахского этноса, в особенности подрастающее поколение, не отрывались от своих корней, не забыли родного языка. Как говорится, «сохранение языка – это сохранение нации», поэтому очень важно организовывать больше мероприятий, направленных на обучение и пропаганду языковой культуры за рубежом. И такие инициативы в первую очередь должны найти поддержку со стороны государства, – отметила Садие Кушчу.

Редактор журнала «Қазақ елі», глава ассоциации казахов КАТЕАD Ертолкын Гайнетуллах (Турция) отметил последовательную политику Казахстана по привлечению на родину соотечественников. Он также выразил уверенность в том, что мероприятия, подобные нынешнему форуму, будут способствовать дальнейшему укреплению единства представителей казахской нации независимо от места их проживания.

В ходе мероприятия участники обсудили предпосылки, историю организации и проведения I Всемирного курултая казахов, его значение и итоги, а также вопросы сохранения историко-культурного наследия казахского народа и перспективы консолидации нации в условиях современных вызовов.

В рамках форума состоялась выставка архивных документов и книг из фондов Библиотеки Первого Президента РК, а также выставка-ярмарка традиционных казахских ремесел и нацио­нальной одежды.

Гостям были представлены экспозиции Музея Первого Президента, а также тематическая выставка «Родина моя – Казахстан», посвященная 30-летию Всемирного курултая казахов.