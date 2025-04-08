фото Игоря Бургандинова

…«Внимание! Пожарная тревога! Немедленно покиньте здание через ближайший эвакуационный выход! Не используйте лифты! Это не учения. Повторяю: пожарная тревога!» – донесся мягкий мужской голос из динамика. Учащиеся столичной школы № 101, согласно легенде учений, должны покинуть здание как можно быстрее, но максимально сохраняя спокойствие, иначе столпотворения не избежать. А давка, как известно, ни к чему хорошему не приводит.

– Почему у оповещающего такой умиротворяющий тембр голоса? – интересуемся мы.

– При любой чрезвычайной ситуации важно, чтобы люди соблюдали спокойствие. Если проводить оповещение в стиле «А-а-а-а! Пожар! Бегите!», то представляете, что будет происходить возле эвакуационного выхода? – объясняют организаторы республиканских учений по эвакуации, проводимых в рамках проекта SAQ.

Как только прозвучало предупреждение, школьники, покинув классы, направились к главному выходу. Там их уже ждал преподаватель-организатор начальной военной и технологической подготовки (НВТП) старший лейтенант запаса Дастан­ Тукенов, который прошел обучение на базе органов ЧС навыкам эвакуации населения в случае природных и техногенных бедствий. С первых секунд после оповещения преподаватель-организатор включил таймер, дабы засечь общее время, потраченное на тренировочную эвакуацию десятиклассников: от выхода из здания до полного построения перед школой.

– Личный состав десятых классов в составе 244 человек по команде эвакуировался. Без замечаний. Общее время – 4 минуты, 16 секунд, – рапортует преподаватель-организатор завучу школы (в момент ЧП и ЧС оперативный штаб на месте, как правило, возглавляет директор учебного заведения или лицо, его заменяющее).

Школа № 101 выбрана местом проведения учений не случайно: она считается одной из самых крупных в столице. Здесь обу­чаются свыше 4,5 тыс. детей. На вопрос о том, почему решили провести эвакуацию только для учащихся десятых классов, нам пояснили: во избежание столпотворения. Со временем здесь планируют провести аналогичные учения для всех детей.

Конечно, несложно посчитать, сколько времени потребуется для эвакуации 4,5 тыс. школьников, и это, бесспорно, нужно и полезно, но хотелось бы, чтобы таких случаев не возникало никогда. Пусть мальчишки и девчонки переживают лишь о получении качественных знаний, а не о том, как спастись во время ЧС.

Отметим, что проект SAQ реализуется Национальной волонтерской сетью в партнерстве с Корпоративным фондом Caravan of Knowledge и энергетической компанией Chevron. Он направлен на развитие культуры безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется при поддержке министерств просвещения и по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

По словам учителя химии, педагога-исследователя СШ № 101 Гульнур Тулегеновой, их учебное заведение присое­динилось к инициативе SAQ с начала нынешнего учебного года. Занятия, направленные на отработку алгоритмов эвакуации, популяризацию культуры безопасности и повышение уровня готовности к ЧС природного и техногенного характеров, проводятся факультативно и занимают 20 минут.

– Я классный руководитель 5 «Р» класса. Моя задача – рассказать ребятам о том, как следует вести себя во время пожара, землетрясения, наводнения и других происшествий, – говорит учитель, переводя взгляд на ученика Чингиза Ислямбекова, который к встрече с журналистами подготовился основательно.

Словно хорошо заученное стихотворение, он рассказал правила о том, как быть, если в доме или школе возникло задымление.

– Чтобы жизнь свою спасти, не паникуй и не беги! Если видишь дым, рот и нос свой за тряпочкою спрячь и как можно ниже по полу проползи! – посоветовал мальчик.

Тренировочные учения прошли во всех школах – участниках проекта SAQ по всей республике. В сейсмоопасных городах и регионах – Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и областях Абай и Жетысу – эвакуа­ция проводилась в формате сейсмо­тренировки, в остальных – инсценировка эвакуации при пожаре.