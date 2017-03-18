​Не помог и статус фаворитов

Третьи матчи серии второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги не порадовали наших болельщиков. Карагандинская «Сарыарка» на выезде уступила курганскому «За­уралью» – 1:3, а усть-каменогорское «Торпедо» (которое, напомним, является победителем регулярного первенства) было разгромлено в Санкт-Петербурге местным «Динамо» – 1:5.

Восточноказахстанцев было просто не узнать. То ли на них давила атмосфера, царившая на забитом до отказа стадионе «Юбилейный», то ли они просто устали... Россияне же действовали напористо и слаженно и одну из шайб забили казах­станцам, играя целых четыре минуты в меньшинстве.

Ранее «Торпедо» и «Динамо» обменялись победами в двух матчах в Усть-Каменогорске (2:3 и 3:2 ОТ), но на данный момент счет в серии 2:1. Пока – в пользу россиян.

Не узнать было и «беркутов». Карагандинцы, как и устькаменогорцы, у себя дома одержали одну победу (3:1) и потерпели одно поражение (2:3 ОТ) и потому в гостях очень надеялись изменить счет в серии в свою пользу, но не вышло. У казах­станцев автором единственной шайбы в равных составах стал Тигран Манукян, отличившийся на 29-й минуте. А вот россияне забивали только в большинстве: на 25-й минуте отличился Антон Рехтин, на 45-й – Алексей Разумов и на 59-й уже в пустые ворота шайбу забросил Вячеслав Андрю­щенко.

Да, счет в сериях пока не в нашу пользу, но все же именно казахстанские дружины остаются фаворитами в этих противостояниях. Надеемся, это звание они подкрепят делами.