Глава государства в своем Послании вновь вернулся к событиям января, озвучив не только причины, но и последствия произошедшего в те злополучные дни.

Касым-Жомарт Токаев остановился на тех, кто имел отношение к заранее спланированным акциям: «Заговорщики сформировали подпольную группу из профессиональных наемников, вооруженных бандитов и предателей из числа чиновников. Внутренние и внешние враги нашего государства объединились для захвата власти». Глава государства отметил, что не все задержанные оказались активистами. Большая часть из них за отсутствием отягчающих обстоятельств была отпущена по домам.

Но главное, на мой взгляд, это то, что Президент обозначил свою четкую позицию по отношению к тем, кто реально был причастен к серьезным преступлениям. Они «в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам, популистам – значит предать память невинно погибших», сказал Касым-Жомарт Кемелевич, и с этим нельзя не согласиться.

Как известно, 5 января толпы вооруженных бандитов разгромили центр города Алматы, сожгли здания акимата и расположенную рядом Президентскую резиденцию. Атаке подверглись здания полиции, КНБ, другие военные объекты, разграблены 6 оружейных магазинов, также пострадали города Талдыкорган, Шымкент, Кызылорда, Тараз.

По слаженному характеру действий, их целенаправленных атак на административные здания, на одни и те же объекты во всех вышеуказанных городах можно сказать, что они были тщательно спланированы и руководили ими профессиональные боевики, которые прошли специальную подготовку. Единственной целью вооруженных бандитов были ликвидация государственных органов власти, подрыв Конституционного строя и в конечном счете – захват власти. Об этом и говорил Президент, уточнив, что «для достижения данной цели заговорщики, неколеблясь, использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алматы – нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране».

Нападавшие не останавливались ни перед чем, они жестоко избивали и убивали как сотрудников полиции, так и военнослужащих, а полицейские не имели возможности оказать достойный отпор нападавшим, у них не было оружия, а главное – не было соответствующих указаний.

Одной из основных причин, способствующих тому, что государство «проспало» наличие спящих ячеек боевиков, приведшее к трагическим январским дням, является разобщенность работы правоохранительных и силовых структур, стремление каждого органа показать свою исключительность, первостепенность, перетянуть на себя несвойственные им функции, выделиться в роли «старшего брата». И получить соответствующие преференции по финансированию ведомства, материально-техническому оснащению, по должностным окладам и по оплате за воинские и специальные звания.

Вследствие имеющихся недостатков мы не смогли обеспечить полную защиту регионов, где шли массовые беспорядки, не хватало боевой техники, численности специальных подразделений. Поэтому Глава государства обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент, что позволило перегруппировать имеющиеся силы, перебросить дополнительные части спецназовцев в Алматы и спасти город.

Необходимо отметить, что миротворческий контингент ОДКБ, как и говорил Президент с самого первого дня их пребывания в нашей стране, выполнял четко определенные задачи – это охрана стратегических объектов, консультирование и оказание поддержки, после чего они к 19 января вернулись в места своего постоянного базирования. Впрочем, как было отмечено Касым-Жомартом Токаевым,«нельзя обесценивать важную роль миротворческой миссии, но, в конечном счете, мы одолели бандитов своими силами».

Расследование еще не окончено. Но никто ничего от нас не скрывает. Условия пребывания задержанных в СИЗО проверяют правозащитники, уполномоченный по правам человека. По каждой жалобе, заявлению, обращениям о злоупотреблениях должностными полномочиями и превышении власти проводится проверка службой собственной безопасности МВД и спецпрокурорами. Объективности ради скажу, что факты пыток все же имели место, и по каждому прецеденту идет разбирательство. Все виновные будут наказаны. Глава государства сделал особый акцент, отметив, что «такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас».

Хочу сказать, что, выслушав выступление Главы государства, я еще раз убедился, что нами руководит Президент, открыто озвучивающий все, что исходит из самой глубины устремлений и чаяний родного народа. Нам остается лишь проявить сплоченность и единство в конкретных делах и поступках.