Не преследуя личных амбиций

Мое мнение в отношении внеочередных выборов Президента страны однозначно. Они необходимы.

В настоящее время мы переживаем довольно непростые времена, и это в дополнение к внешним мировым вызовам. Очередное обострение отношений наблюдается между Кыргызстаном и Таджикистаном, Арменией и Азербайджаном, не говоря уже о ситуации, сложившейся между Россией и Украиной.

Ни для кого не секрет, что в нашей стране тоже наблюдаются внутриэлитные, внутриклановые противоречия, реваншистские устремления, которые дополняются раскачкой социальной стабильности.

Для того чтобы достойно выстоять, Казахстану необходим четкий порядок внутри страны. За семилетний президентский срок добиться всех стратегических целей нереально, но за этот период времени можно собрать команду, задать вектор развития республики в конструктивном направлении и, соответственно, создать базис, платформу для следующего президента.

В свою очередь последующие главы нашего государства должны руководить страной, не преследуя личные амбиции и цели. Их задача – продолжать работать по уже выстроенному, заданному пути, направленному на повышение благосостояния всех казахстанцев.

В своем сентябрьском Послании Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил дальнейшее развитие принципа «слышащего государства» в конструктивном русле. Я это сам вижу и ежедневно наблюдаю, работая с гражданами Алматы. Да, определенные сложности есть, но выстроенную за 30 лет сис­тему невозможно перестроить в одночасье. Нам всем предстоит долгая и кропотливая работа.