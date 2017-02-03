​Не приговор

Главный врач Онкологического центра Астаны, главный онколог столицы Мухтар Тулеутаев считает проведение скринингов важной частью борьбы со злокачест­венными новообразованиями.

– Скрининг – это выявление заболевания в неклинической стадии, то есть когда оно не проявило себя в полную силу и с ним можно эффективно бороться, – говорит Мухтар Есенжанович. – Подобные обследования вырабатывают привычку обращаться к врачам, повышают культуру населения в отношении своего здоровья, солидарную ответственность.

Сегодня скрининги проводятся по шести онкозаболеваниям: впервые в 2008 году внедрено обследование на рак молочной железы, шейки матки, затем поэтапно ввели скрининг на колоректальный рак, рак пищевода и желудка, предстательной железы, печени. Каждое из обследований проводится с разной периодичностью – от двух до пяти лет, охватывая целевые возрастные категории. Сейчас активность населения, откликающегося на проведение скринингов, выросла, ежегодно количество выявленных больных увеличивается, и значит, еще большее число людей будет вовремя пролечено. А казахстанская скрининговая программа получила высокую оценку международных экспертов, при этом важно отметить, что далеко не все государства финансируют такие обследования, так что наш опыт изучают, даже перенимают.

В 2016 году в Астане выявлено 92 случая рака по скринингам, почти 95% – на I–II стадии. Что обнадеживает: улучшился по сравнению с 2015 годом показатель ранней диагностики ЗНО именно на этих двух стадиях, пусть не намного, но снижается удельный вес III–IV стадий – запущенных случаев визуальных локализаций. Тут важно отметить, что информативность скрининга, да и судьба пациента, напрямую зависит от профессионализма, онконастороженности работников первичной медико-санитарной помощи. Потому Онкологический центр регулярно проводит семинары для участковых врачей, врачей общей практики, гинекологов по ранней диагностике ЗНО. На базе ОЦ проходят обучение фельдшеры, медицинские сестры женских и мужских смот­ровых кабинетов. Они же, в свою очередь, учат пациентов следить за своим состоянием.

Практически из года в год на первом месте в структуре заболеваемости – рак молочной железы, легкого, желудка. Но благодаря современным методам лечения в настоящее время рак – не приговор.

– В те годы, когда реализовывалась программа развития онкологической помощи, онкодис­пансеры страны и наш центр в частности оснастили оборудованием мирового стандарта, что поз­волило диагностировать ранние стадии рака, – говорит Мухтар Тулеутаев. – Чего только стоит линейный ускоритель «Трубим» американской компании Varian. Этот самый современный аппарат, применяемый в лучевой терапии во всех ведущих клиниках мира, с большой точностью способен пролечить даже миллиметровую опухоль любой локализации без повреждения здоровых тканей. Мы работаем по международным протоколам, а это значит, что используем в лечении те же препараты, осуществляем те же операции, что и в зарубежных клиниках. У нас проводятся органосохраняю­щие, лапароскопические, восстановительные операции на опорно-двигательном аппарате при раке кости, позвоночника, гортани и глотки. С 2013 года проводим микрохирургические реконструктивно-пластические операции при опухолях головы и шеи, которые еще лет пять назад не делали. Сегодня, к примеру, не проблема – побороть злокачественное заболевание языка: удаляется опухоль, почти полностью удаляется язык, из собственной ткани пациента иссекается лоскут на сосудистой ножке и под микроскопом эти сосуды подсое­диняются к сосудам в области шеи. После курса реабилитации пациент ведет нормальный образ жизни. Не менее успешна пластика при раке пищевода, желудка, прямой кишки, мочевого пузыря.

В центре гордятся тем, что в стерильных условиях готовят каж­дому пациенту индивидуально подобранную дозу лекарственных средств, сопровождая ее подробным описанием назначения и применения. Стало это возможным с появлением единственного в Казахстане и даже в СНГ изолятора французско-шведской фирмы Getinge. Его преимущество заключается в обеспечении качества и безопасности для пациента и защиты персонала, поскольку химиопрепараты очень агрессивные. Кроме того, экономятся средства, затраченные на дорогостоящие препараты.

Специалисты внедряют международные протоколы химиотерапии злокачественных опухолей, противоболевой терапии, в цент­ре открыто отделение паллиативной помощи на 30 коек. Это важная часть помощи онкобольным, ставящая целью улучшить качество жизни пациентов с запущенными формами заболевания.

В клинике разработана и поэтапно внедряется новая информационная программа учета и автоматизации рабочих мест и бизнес-процессов, начиная от регистратуры до стационара, что позволяет вести электронный документооборот, хранить архив по каждому пациенту в электронном формате, внедряется программа по химиотерапии.

Обучению специалистов в ОЦ придают особое внимание: только в прошлом году 65 докторов выезжали на обучение в зарубежные клиники, с мастер-классами в Астану приезжают ведущие онкологи. В числе партнеров центра – Институт онкологии им. Гюстава Русси (Париж), Сеульский и Нагасакский университеты.

Если оглянуться назад и сравнить то, что было, с тем, что есть, то понимаешь: сделан огромный рывок вперед. Два десятка лет назад диспансер ютился в здании бывшего общежития с минимальными условиями для пациентов и допотопным оборудованием, а сейчас это огромный комплекс, оснащенный новейшей аппаратурой, где ежегодно проводится около 3 000 операций, пролечиваются боле 9 500 пациентов. Раньше больные неделями и месяцами ожидали приезда алматинских профессоров из головного института для того, чтобы получить искорку надежды на спасение, а теперь подготовлен немалый ряд собственных специалистов и даже есть возможность оперироваться у онкологов ведущих клиник мира в рамках мастер-классов.

Поменялось многое. К сожалению, не так быстро меняемся мы сами: не следим за здоровьем, не избавляемся от вредных привычек, пренебрегаем советами врачей, отмахиваемся – есть и такие случаи – от приглашения на бесплатный скрининг. А рак тем временем остается в числе первых убийц человека. Но все же в союзе с докторами мы в состоянии отвести от себя его приговор.