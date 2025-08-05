«В одну шеренгу становись! – эхом доносится команда. – Пофамильно отчитайся!» Так проходит каждое утро на объекте, где ведется строительство комфортной школы на 2 тыс. ученических мест. Армейский подход, как говорит начальник участка Саят Кушербаев, необходим для того, чтобы понимать, все ли задействованные сотрудники вышли на работу.
В возведении новой комфортной школы № 115, расположенной на пересечении улиц Е30, Е751 и Е796, что в столичном микрорайоне «Нура», участвуют 320 человек. Перед тем как приступить к выполнению профессиональных обязанностей, водители и операторы специальной техники (это краны, бетономешалки, КамАЗы, погрузчики, экскаваторы) проходят медицинское освидетельствование.
На момент нашего визита на участке кипела работа: одни подготавливали основание для брусчатки, другие выкладывали тротуарную плитку, третьи засыпали землю щебнем или обшивали стены облицовочной панелью. Внутри самого помещения «градус» строительно-монтажных и отделочных работ ничуть не ниже: кто-то устанавливал входную группу, прокладывал проводку, а штукатур-маляр, подсвечивая минипрожектором, шкурил белоснежные стены, доводя поверхность до идеального состояния. Дать короткий комментарий молодой человек отказался, сославшись на чрезмерную занятость.
– Вы не поверите, нам иногда даже поесть и отдохнуть некогда, – прервал повисшую в воздухе паузу Саят Кушербаев. – Перед нами стоит задача сдать объект в эксплуатацию как можно быстрее. Совсем скоро первое сентября. Жители ближайших домов с нетерпением ждут, когда учебное заведение откроет двери. Подходят, спрашивают. Знаете, как приятно, когда они проявляют интерес, осознавая сложность строительных работ! Трудиться в жаркую или, наоборот, дождливую погоду в максимально некомфортных условиях – призвание физически и морально сильных людей. И вот когда ты стоишь весь в пыли, потный, с пересохшими от жажды губами, а к тебе подходит аксакал со словами благодарности и признания, – ты реально понимаешь, какое значимое дело совершаешь: строишь не просто школу, а создаешь микромир знаний.
Отметим, что новая комфортная школа находится в окружении многоэтажек. К тому же четырехэтажное здание бело-зелено-желтого цвета было построено на болотистой местности. Если посмотреть архивные карты, можно увидеть, что раньше здесь был водоем. Возведение объектов на нестабильном грунте требует создания детального основания, поэтому мы интересуемся, какая предварительная работа была проведена.
– Жители близлежащих домов говорят, что раньше наблюдали из окон плавающих лебедей, а теперь – большую стройку. При этом многие из них отмечают значимость возводимого объекта ввиду его шаговой доступности. Прежде чем приступить к работам, мы откачали воду, вывезли нестабильный грунт, произвели отсыпку и укрепление заболоченного участка с использованием бутового камня и щебеночно-песчаной смеси – дресвы. Стройка началась летом прошлого года. И, как вы сейчас видите, на площади более двух гектаров стоит школа-красавица общей площадью свыше 19 тысяч квадратных метров, – пояснил начальник участка.
Сейчас готовность объекта – 80%. Кирпичное здание состоит из восьми блоков, в том числе четырех спортивных залов, два из которых готовы полностью. Два других временно используются для складирования материалов и инструментов.
Застройщиком объекта выступает ТОО «Integra Construction KZ». Рабочие трудятся сутками напролет, дабы уложиться в установленные сроки.
Саят Кушербаев с улыбкой признается: последние несколько месяцев график настолько плотный, что даже ночами снятся сны о полной сдаче объекта. И вот что примечательно: практически на каждом объекте строители стараются не просто выполнить заказ, но и внести свой особенный вклад. Например, после возведения одной из комфортных школ в пригороде Астаны представители компании подарили учебному заведению кабинет звукозаписи, оснащенный оборудованием для проведения интервью и подкастов.
– Особый подарок хотим сделать и этой школе. Планируем создать две зоны. Одну для учителей – это будет своеобразная комната релакса, где педагоги, чей труд считается психологически и эмоционально сложным, смогут отдохнуть, перекусить, попить чаю. У них будет своя кухня, мебель – все, что необходимо для восстановления сил. Вторая зона будет детская, ее оснастим игровыми элементами, – сообщил специально для «Казахстанской правды» мой собеседник.
Как отмечалось выше, новое учебное заведение – необходимость для густонаселенного микрорайона. Местные говорят, что раньше им приходилось возить детей в Есильский район столицы. Теперь же школа будет под боком, а следовательно, беспокоиться о безопасности ребенка придется значительно меньше.
– Я сама работаю в 97-й школе и ребенка вожу туда же, – говорит Айжан, мама третьеклассника. – Для нас, конечно, большое счастье, что учебное заведение строится в шаговой доступности.
Глядя на бурлящую стройплощадку, понимаешь: так начинается большая история новой школы, где вырастут будущие ученые, звезды эстрады или кино, олимпийцы. К слову, о спортсменах. Саят Кушербаев, как фанат отечественного спорта, считает нужным размещать на внутренних и внешних стенах школ портреты именитых боксеров, дзюдоистов и других современников, чей пример способен мотивировать подрастающее поколение. Поэтому прямо сейчас в одном из спортзалов рабочие наносят на стену портрет Геннадия Головкина.