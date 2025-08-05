«В одну шеренгу становись! – эхом доносится команда. – Пофамильно отчитайся!» Так проходит каждое утро на объекте, где ведется строительство комфортной школы на 2 тыс. ученических мест. Армейский подход, как говорит начальник участка Саят Кушербаев, необходим для того, чтобы понимать, все ли задействованные сотрудники вышли на работу.

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В возведении новой комфорт­ной школы № 115, расположенной на пересечении улиц Е30, Е751 и Е796, что в столичном микрорайоне «Нура», участвуют 320 человек. Перед тем как приступить к выполнению профессиональных обязанностей, водители и операторы специальной техники (это краны, бетономешалки, КамАЗы, погрузчики, экскаваторы) проходят медицинское освидетельствование.

На момент нашего визита на участке кипела работа: одни подготавливали основание для брусчатки, другие выкладывали тротуарную плитку, третьи засыпали землю щебнем или обшивали стены облицовочной панелью. Внутри самого помещения «градус» строительно-монтажных и отделочных работ ничуть не ниже: кто-то устанавливал входную группу, прокладывал проводку, а штукатур-маляр, подсвечивая минипрожектором, шкурил белоснежные стены, доводя поверхность до идеального состояния. Дать короткий комментарий молодой человек отказался, сославшись на чрезмерную занятость.

– Вы не поверите, нам иногда даже поесть и отдохнуть некогда, – прервал повисшую в воздухе паузу Саят Кушербаев. – Перед нами стоит задача сдать объект в эксплуатацию как можно быстрее. Совсем скоро первое сентября. Жители ближайших домов с нетерпением ждут, когда учебное заведение откроет двери. Подходят, спрашивают. Знаете, как приятно, когда они проявляют интерес, осознавая сложность строительных работ! Трудиться в жаркую или, наоборот, дождливую погоду в максимально некомфортных условиях – призвание физически и морально сильных людей. И вот когда ты стоишь весь в пыли, потный, с пересохшими от жаж­ды губами, а к тебе подходит аксакал со словами благодарности и признания, – ты реально понимаешь, какое значимое дело совершаешь: строишь не просто школу, а создаешь микро­мир знаний.

Отметим, что новая комфорт­ная школа находится в окружении многоэтажек. К тому же четырехэтажное здание бело-зелено-желтого цвета было построено на болотистой местности. Если посмотреть архив­ные карты, можно увидеть, что раньше здесь был водоем. Возведение объектов на нестабильном грунте требует создания детального основания, поэтому мы интересуемся, какая предварительная работа была проведена.

– Жители близлежащих домов говорят, что раньше наб­людали из окон плавающих лебедей, а теперь – большую стройку. При этом многие из них отмечают значимость возводимого объек­та ввиду его шаговой доступности. Прежде чем приступить к работам, мы откачали воду, вывезли нестабильный грунт, произвели отсыпку и укрепление заболоченного участка с использованием бутового камня и щебеночно-песчаной смеси – дресвы. Стройка началась летом прошлого года. И, как вы сейчас видите, на площади более двух гектаров стоит школа-красавица общей площадью свыше 19 тысяч квад­ратных метров, – пояснил начальник участка.

Сейчас готовность объекта – 80%. Кирпичное здание состоит из восьми блоков, в том числе четырех спортивных залов, два из которых готовы полностью. Два других временно используются для складирования материалов и инструментов.

Застройщиком объекта выступает ТОО «Integra Construction KZ». Рабочие трудятся сутками напролет, дабы уложиться в установленные сроки.

Саят Кушербаев с улыбкой признается: последние несколько месяцев график настолько плотный, что даже ночами снятся­ сны о полной сдаче объек­та. И вот что примечательно: практически на каждом объекте строители стараются не просто выполнить заказ, но и внести свой особенный вклад. Например, после возведения одной из комфортных школ в пригороде Астаны представители компании подарили учебному заведению кабинет звукозаписи, оснащенный оборудованием для проведения интервью и подкастов.

– Особый подарок хотим сделать и этой школе. Планируем создать две зоны. Одну для учителей – это будет своеобразная комната релакса, где педагоги, чей труд считается психологичес­ки и эмоционально сложным, смогут отдохнуть, перекусить, попить чаю. У них будет своя кухня, мебель – все, что необходимо для восстановления сил. Вторая зона будет детская, ее оснастим игровыми элементами, – сообщил специально для «Казахстанской правды» мой собеседник.

Как отмечалось выше, новое учебное заведение – необходимость для густонаселенного мик­рорайона. Местные говорят, что раньше им приходилось возить детей в Есильский район столицы. Теперь же школа будет под боком, а следовательно, беспокоиться о безопасности ребенка придется значительно меньше.

– Я сама работаю в 97-й школе и ребенка вожу туда же, – говорит Айжан, мама третьеклассника. – Для нас, конечно, большое счастье, что учебное заведение строится в шаговой доступности.

Глядя на бурлящую стройплощадку, понимаешь: так начинается большая история новой школы, где вырастут будущие ученые, звезды эстрады или кино, олимпийцы. К слову, о спортсменах. Саят Кушербаев, как фанат отечественного спорта, считает нужным размещать на внутренних и внешних стенах школ портреты именитых боксеров, дзюдоистов и других современников, чей пример способен мотивировать подрас­тающее поколение. Поэтому прямо сейчас в одном из спорт­залов рабочие наносят на стену портрет Геннадия Головкина.