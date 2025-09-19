Не просто учитель или родитель, а друг

Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Педагоги призывают чаще вести открытые диалоги с детьми

Фото из архива школы

В рамках профилактики суицидального поведения учащихся в одной из столичных школ-гимназий проводятся педсоветы, на которых в числе прочего учителям разъясняют алгоритм работы с детьми, склонными к негативным действиям. Так, еще в начале учебного года педагогов готовят к тому, чтобы они могли выявлять признаки эмоционального неблагополучия учеников.

По словам заместителя директора по воспитательной работе школы-гимназии № 97 Астаны Айгуль Биржановой, комплексная работа проводится как на уровне самого учебного заведения, так и с участием представителей городского управления образования, а также сотрудников и руководителя столичного Центра психологической поддержки Гульмиры Капановой. Последние, к примеру, проводят специальные курсы для завучей по воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей. На фоне трагических событий в Атырауской области, Алматы и Шымкенте, когда школьники решились на отчаянные шаги, акценты все больше смещаются к страшной проблеме современности.

– Да, в моей педагогической практике, а это примерно 14 лет деятельности в сфере образования, встречались факты, когда школьники пытались нанес­ти себе увечья. И это очень огорчает. Конечно, все случаи расследуют сотрудники правоохранительных органов, но при этом также создаются мобильные группы, куда входят и педагоги. Самое печальное, что родители не всегда открыты и скрывают важную информацию, в том числе и о семейной атмосфере, которая, бывает, оставляет желать лучшего, – рассказывает Айгуль Биржанова.

Причины, побуждающие детей совершать суициды, как говорят многие эксперты в области психологии, – разные. И, безусловно, каждая ситуация требует детальных разборов. Но у всех случаев, как правило, есть общий знаменатель: ребенок остается один на один со своей проблемой, которая для взрос­лого человека кажется пустяковой, но для подростка – ужасна.

– Одна из основных причин того, что дети и подростки решаются на отчаянный шаг, – глубокое чувство одиночества. Нередко ребята, оказавшись в трудной для себя ситуации, начинают замыкаться, а на фоне боязни рассказать родителям и вовсе уходят в себя. Вот почему мы всегда говорим, что учителя и родители должны быть не карающим органом, а дружелюбным товарищем, другом. Подумайте сами, неужели ребенок согласится на откровенные разговоры с тем, кто гневно отреагирует на него? Родители должны интересоваться каждым днем чада: какое настроение, с кем дружишь, где был или была и так далее. Главное – не быть равнодушными, важно слушать и слышать своего ребенка. Дети должны чувствовать, что они нужны и любимы не за хорошие оценки, достижения, а за то, что они такие, какие есть, – отмечает завуч по воспитательной работе.

В школе ведется системная работа по отслеживанию эмоционального состояния учащихся. При составлении социального паспорта класса особое внимание уделяется уязвимым категориям, анализируется состав семьи каждого ребенка, что позволяет своевременно выявлять группы риска и при необходимости подключать к работе классных руководителей, психологов и представителей неправительственных организаций. Одним ученикам требуется психологическая помощь, другим – поддержка педагога или дополнительная мотивация. К этой работе активно привлекаются и родители.

В рамках концепций «Адал азамат» и «Закон и порядок» в школе № 97 по инициативе директора учебного заведения Замзагул Кияновой запущен проект «Әділет мектебі», направленный на повышение правовой грамотности учителей, пап, мам и учащихся, формирование правовой культуры и профилактику правонарушений среди подростков. Через семинары, тренинги, дискуссии и выездные встречи с участием общественных деятелей, юристов и представителей правоохранительных органов школьникам прививают понимание правовых норм и ответственное поведение в обществе. Особое внимание уделяется воспитанию уважения к закону и формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения. И здесь важно подчеркнуть, что участие квалифицированных специалистов, в том числе юристов, педагогов, психологов и представителей правоохранительных органов, способствует созданию безопас­ной и поддерживающей атмосферы.

По словам педагога-психолога школы-гимназии Индиры Куанышевой, имеющей за плечами 22 года трудового стажа, ответственность за буллинг, который признан одной из причин суицидального поведения подростков, лежит в правовом поле. Поэтому во время встречи экспертов со школьниками и взрослыми внимание уделяется и этой стороне вопроса. Получается, работа направлена не только на повышение правовой грамотности, но и на развитие чувства ответственности, самоуважения и уверенности, что является важным элементом в профилактике кризисных состояний у подростков.

– Огромный пласт работы относительно профилактики суицидов среди учащихся лежит на нас, психологах. Мы проводим опросы, психологичес­кую диагностику, которая включает в себя оценку эмоционального состоя­ния ребенка, выявление признаков тревожнос­ти, депрессии, нарушений адаптации и других факторов, способных повлиять на его психическое здоровье. В рамках проводимой работы организовываем тренинги, встречи, открытые часы и другие мероприятия. У нас есть мобильные группы, в которые входят как директор, завучи по воспитательной работе, так и социальные педагоги, классные руководители, медсестра, которые комплексно решают возникшие проблемы, – говорит Индира Куанышева, подчеркивая, что вся деятельность в данном направлении будет продолжена и дальше, поскольку она позволяет своевременно выявлять детей, нуждающихся в поддержке, является важным шагом в профилактике суицидального поведения и создании безопасной школьной среды.

#дети #школа #родители #профилактика #суициды

