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Не разрешали

Элина Зироян

На прошлой неделе стало известно, что 11 пассажиров рейса Стамбул – Актау были размещены в здании одного из провизорных госпиталей областного центра.

Как сообщил главный государственный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев, на борту находились 94 пассажира. 83 из них имели на руках ПЦР результаты анализа на COVID-19 и были отпущены домой, остальные госпитализированы для дальнейшего обследования.

Данные меры были приняты согласно новому постановлению главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова о дальнейшем усилении мер по профилактике заражения коронавирусом в пунктах пропуска на госгранице.

Днем позже госпитализированные пассажиры посредством социальных сетей пожаловались на плохие условия содержания в провизорном стационаре, где пробыли порядка 7 часов. Недовольство людей вызвало холодное помещение с неприятным запахом, а также отсутствие условий для проведения гигиенических процедур. Поводом для жалобы в сети стало и горячее питание, которое, как они утверждали, было предоставлено в остывшем виде.

Представители управления здравоохранения Мангистауской области обвинения в соз­дании ненадлежащих условий для пациентов отвергли, официально сообщив, что жалобы пассажиров не соответствуют действительности. Во-первых, поскольку отопительный сезон в областном центре еще не стартовал, для удобства больных палаты были снабжены обогревателями. Неприятный запах в помещении, по версии облздрава, возник из-за проведения дезинфекционных работ. Жалобы на качество работы кухни также были опровергнуты.

Внести ясность в ситуацию мы попросили специалистов управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау, которые, согласно логике, должны контролировать санитарные условия лечебных заведений, но узнали достаточно настораживающую информацию. Как сообщила руководитель управления Асима Жарылгасова, разрешения на эксплуатацию данной обсервации в их ведомстве не давали.

– К нам за ним никто не обращался, не уведомлял о том, что там будут находится люди. Никто не просил проверить объект. Узнали об этом постфактум. Поскольку мы являемся государственным органом, то не можем самостоятельно идти и проверять, для этого нужно обращение. Ранее в здании находился провизорный госпиталь, потом его расформировали: вывезли мебель и оборудование. Но даже во время его функционирования разрешения от нас у них не было. Ни на одно лечебно-профилактическое лечебное заведение, которое было организовано в период карантина, разрешение управление города Актау не давало. Мы просто конс­татировали факт их наличия. Конечно, врачи, которые там работали, создавали соответствующие условия, насколько это было возможно. Правда, нужно понимать: за короткий срок наладить такую работу тяжело, – сообщила Асима Жумабаевна.

Было отмечено, что как контролирующий орган управление не может реагировать самостоятельно на факт существования карантинного стационара. Для этого специалистам нужно обращение юридического лица, управления здравоохранения или местного исполнительного органа с просьбой провести проверку на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологичес­кого благополучия.

– Этот механизм нужно отработать. Сейчас новый руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Газиз Надуев поднимает эту проблему на уровне исполнительной власти региона, требуя, чтобы в первую очередь вопрос о размещении стационаров сог­ласовывали с нами, – сообщила Асима Жарылгасова.

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