​Не рыбный – судный день

– Вот посмотрите, буквально вчера получил очередное грозное предупреждение от регионального инвестиционного центра «Онтустик» о необходимости погасить долг по кредиту, – говорит Гибрат Избанов, руководитель ТОО «Kestrel holding». – Сумма задолженности за два года дос­тигла 34 миллионов тенге, при том, что брали мы чуть больше 90 миллионов тенге. А с чего я буду платить, если нас вынудили рыбу, не достигшую товарного веса, выпустить в водоем и прекратить всякую хозяйственную деятельность?!

Гибрат Избанов – из числа предпринимателей, которые три года назад откликнулись на призыв руководства области заняться увеличением производства рыбы. Такую задачу поставила местная власть, разработав и утвердив план мероприятий по развитию рыбного хозяйства на 2015–2017 годы. За три года действия программы в Южном Казахстане планировалось силами сельских предпринимателей создать 27 рыбных товарных хозяйств. Уже в первый год на такие проекты государство пообещало выделить предпринимателям первый транш в сумме 400 млн тенге. Кредиты под 8% годовых сроком на семь лет выдавало ТОО «РИЦ «Максимум», переименованное в прошлом году в РИЦ «Онтустик». Более того, власти для снижения стои­мости рыбной продукции из областного бюджета намеревались уже в 2016 году выделить 300 млн тенге на выплату субсидий.

Принятые меры должны были придать новый импульс развитию рыбного хозяйства в области. Юг за считанные годы обещал превратиться в центр рыбного хозяйства страны, не только снабдив продукцией всю респуб­лику, но и наладив ее экспорт. Программа очень важная и нужная, если учесть, что, по данным специалистов, в год жители Южно-Казахстанской области съедают меньше 5 кг рыбы на человека. В среднем по Казахстану этот показатель держится на уровне 5,2 кг. А согласно медицинским рекомендациям нужно потреб­лять почти в три раза больше – 14,6 кг в год.

Сказано – сделано. В 2015 году ТОО «Kestrel holding» по договору с ЮКОФ РГП «Казсушар» получило в аренду участок на Бадамском водохранилище на установку садкового хозяйства производительностью 250 тонн рыбы в год. Заключили трехсторонний договор с РИЦ «Максимум» и ТОО «ЮгРегионПласт», специализирующемся на производстве оборудования для садков. 15 марта сделали зарыбление, выпустив в водоем 60 тыс. мальков карповых пород рыб. Запаслись кормами и подготовили специалистов, обеспечив работой пятерых местных жителей.

Проблемы пришли оттуда, откуда их совсем не ждали. Оказалось, что ЮКОФ РГП «Казсушар» не имело права заключать договор аренды участка водо­хранилища до тех пор, пока не получит на руки разрешение от областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, которое выдается по итогам соответствую­щего конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов. Природоохранная прокуратура потребовала привести все в соот­ветствие с законом.

В специализированный меж­район­ный экономический суд последовал иск ЮКОФ РГП «Казсушар» о признании садков ТОО «Kestrel holding» бесхозными, а в мае прошлого года от предпринимателя потребовали в течение десяти дней освободить Бадамское водохранилище. Никакие аргументы о том, что у предпринимателя кредит и финансовые обязательства, брать в расчет никто не стал. Все, кто еще недавно помогал Гиб­рату Избанову наладить бизнес по разведению рыбы, делали вид, что он чуть ли не вероломно вторг­ся на территорию водохранилища, установив садки и выпустив мальков. Они предпочли умыть руки, оставив его один на один с проблемой, решить которую за два года так и не удалось.

– ТОО «Kestrel holding» не предоставило весь перечень необходимых документов, как того требуют Правила проведения работ по зарыблению водоемов, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, – комментирует ситуацию Толкын Балпиков, главный инженер ЮКОФ РГП «Казсушар». – Да, мы превысили свои полномочия, заключив договор с ТОО «Kestrel holding», его признали недействительным. Мы не против разведения рыбы, лишь попросили предпринимателя предоставить все необходимые документы. Понимаем, что там надо полгода, а то и год бегать, чтобы получить разрешение. К нам приходит много желающих заняться рыбоводством, всех отправляем по инстанциям. Обратно, правда, пока еще никто не возвращался. Компания «Голд фиш» дошла до пятого пункта требований и тоже застопорилась.

Надо сказать, что в таком исходе нет ничего удивительного. Тот же Гибрат Избанов на протяжении полутора лет не может дож­даться проведения конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков. Надежда узаконить предпринимательскую деятельность у него появилась в марте прошлого года, уже после того, как он по требованию природоохранной прокуратуры, рыб­инспекции и ЮКОФ РГП «Казсушар» выпустил мальков на волю, понеся колоссальные убытки.

Так вот, проведение конкурса назначили на середину апреля, но в последний момент отменили без объяснения причин. В июне 2016 года постановлением акима области изменили состав конкурс­ной комиссии по зарыб­лению водоемов. И после этого только спустя четыре месяца сподобились объявить очередной конкурс. Естественно, ТОО «Kestrel holding» снова подавало заявку, и даже успешно. А конкурс взяли затем и признали несостояв­шимся, учитывая тот факт, что не смогли собраться все члены комиссии, включая руководство областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

– Я думаю, что в марте мы таки объявим о проведении конкурса, который планируем провести в апреле, – комментирует сложившуюся ситуацию Керимжан Примкулов, заведующий отделом областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. – Теперь собрать членов комиссии будет проще: мы сократили их число с тринадцати до семи. С 2015 года, с тех пор как эта функция перешла к нам, пока не удалось провести ни одного конкурса, возможно, именно поэтому на юге рыбоводство не так уж сильно развито по сравнению с другими регионами страны.

– Не знаю даже, что нам теперь делать, ведь есть и другие предприниматели, кто, как и я, решили заняться рыбоводством на Бадамском водохранилище, – в отчаянии говорит Гибрат Избанов. – По сути дела, мы разорены.