​Не рыбный – судный день

– Вот посмотрите, буквально вчера получил очередное грозное предупреждение от регионального инвестиционного центра «Онтустик» о необходимости погасить долг по кредиту, – говорит Гибрат Избанов, руководитель ТОО «Kestrel holding». – Сумма задолженности за два года достигла 34 миллионов тенге, при том, что брали мы чуть больше 90 миллионов тенге. А с чего я буду платить, если нас вынудили рыбу, не достигшую товарного веса, выпустить в водоем и прекратить всякую хозяйственную деятельность?!
Гибрат Избанов – из числа предпринимателей, которые три года назад откликнулись на призыв руководства области заняться увеличением производства рыбы. Такую задачу поставила местная власть, разработав и утвердив план мероприятий по развитию рыбного хозяйства на 2015–2017 годы. За три года действия программы в Южном Казахстане планировалось силами сельских предпринимателей создать 27 рыбных товарных хозяйств. Уже в первый год на такие проекты государство пообещало выделить предпринимателям первый транш в сумме 400 млн тенге. Кредиты под 8% годовых сроком на семь лет выдавало ТОО «РИЦ «Максимум», переименованное в прошлом году в РИЦ «Онтустик». Более того, власти для снижения стоимости рыбной продукции из областного бюджета намеревались уже в 2016 году выделить 300 млн тенге на выплату субсидий.
Принятые меры должны были придать новый импульс развитию рыбного хозяйства в области. Юг за считанные годы обещал превратиться в центр рыбного хозяйства страны, не только снабдив продукцией всю республику, но и наладив ее экспорт. Программа очень важная и нужная, если учесть, что, по данным специалистов, в год жители Южно-Казахстанской области съедают меньше 5 кг рыбы на человека. В среднем по Казахстану этот показатель держится на уровне 5,2 кг. А согласно медицинским рекомендациям нужно потреблять почти в три раза больше – 14,6 кг в год.
Сказано – сделано. В 2015 году ТОО «Kestrel holding» по договору с ЮКОФ РГП «Казсушар» получило в аренду участок на Бадамском водохранилище на установку садкового хозяйства производительностью 250 тонн рыбы в год. Заключили трехсторонний договор с РИЦ «Максимум» и ТОО «ЮгРегионПласт», специализирующемся на производстве оборудования для садков. 15 марта сделали зарыбление, выпустив в водоем 60 тыс. мальков карповых пород рыб. Запаслись кормами и подготовили специалистов, обеспечив работой пятерых местных жителей.
Проблемы пришли оттуда, откуда их совсем не ждали. Оказалось, что ЮКОФ РГП «Казсушар» не имело права заключать договор аренды участка водохранилища до тех пор, пока не получит на руки разрешение от областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, которое выдается по итогам соответствующего конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов. Природоохранная прокуратура потребовала привести все в соответствие с законом.
В специализированный межрайонный экономический суд последовал иск ЮКОФ РГП «Казсушар» о признании садков ТОО «Kestrel holding» бесхозными, а в мае прошлого года от предпринимателя потребовали в течение десяти дней освободить Бадамское водохранилище. Никакие аргументы о том, что у предпринимателя кредит и финансовые обязательства, брать в расчет никто не стал. Все, кто еще недавно помогал Гибрату Избанову наладить бизнес по разведению рыбы, делали вид, что он чуть ли не вероломно вторгся на территорию водохранилища, установив садки и выпустив мальков. Они предпочли умыть руки, оставив его один на один с проблемой, решить которую за два года так и не удалось.
– ТОО «Kestrel holding» не предоставило весь перечень необходимых документов, как того требуют Правила проведения работ по зарыблению водоемов, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, – комментирует ситуацию Толкын Балпиков, главный инженер ЮКОФ РГП «Казсушар». – Да, мы превысили свои полномочия, заключив договор с ТОО «Kestrel holding», его признали недействительным. Мы не против разведения рыбы, лишь попросили предпринимателя предоставить все необходимые документы. Понимаем, что там надо полгода, а то и год бегать, чтобы получить разрешение. К нам приходит много желающих заняться рыбоводством, всех отправляем по инстанциям. Обратно, правда, пока еще никто не возвращался. Компания «Голд фиш» дошла до пятого пункта требований и тоже застопорилась.
Надо сказать, что в таком исходе нет ничего удивительного. Тот же Гибрат Избанов на протяжении полутора лет не может дождаться проведения конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков. Надежда узаконить предпринимательскую деятельность у него появилась в марте прошлого года, уже после того, как он по требованию природоохранной прокуратуры, рыбинспекции и ЮКОФ РГП «Казсушар» выпустил мальков на волю, понеся колоссальные убытки.
Так вот, проведение конкурса назначили на середину апреля, но в последний момент отменили без объяснения причин. В июне 2016 года постановлением акима области изменили состав конкурсной комиссии по зарыблению водоемов. И после этого только спустя четыре месяца сподобились объявить очередной конкурс. Естественно, ТОО «Kestrel holding» снова подавало заявку, и даже успешно. А конкурс взяли затем и признали несостоявшимся, учитывая тот факт, что не смогли собраться все члены комиссии, включая руководство областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.
– Я думаю, что в марте мы таки объявим о проведении конкурса, который планируем провести в апреле, – комментирует сложившуюся ситуацию Керимжан Примкулов, заведующий отделом областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. – Теперь собрать членов комиссии будет проще: мы сократили их число с тринадцати до семи. С 2015 года, с тех пор как эта функция перешла к нам, пока не удалось провести ни одного конкурса, возможно, именно поэтому на юге рыбоводство не так уж сильно развито по сравнению с другими регионами страны.
– Не знаю даже, что нам теперь делать, ведь есть и другие предприниматели, кто, как и я, решили заняться рыбоводством на Бадамском водохранилище, – в отчаянии говорит Гибрат Избанов. – По сути дела, мы разорены.