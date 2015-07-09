Не сдержали соперниц

В перуанском городе Турхильо подопечные главного тренера сборной РК Александра Гутора с сухим счетом проиграли все три матча второго круга командам Кубы, Колумбии и Перу. Итоговое положение команд в группе № 3 Мировой лиги таково: Колумбия – 15 очков, Перу – 15, Кения – 10, Куба – 10, Казахстан – 8, Алжир – 7, Мексика – 6, Австралия – 1. В решающую стадию соревнований вышли волейболистки Колумбии, Перу, Кении и... занявшие последнее место австралийки – хозяйки финального раунда.
На финише «Уимблдона» Теннисный турнир «Уимблдон-2015» стремительно приближается к финишу. В команде Казахстана предпоследней выбыла из борьбы за награды Зарина Дияс, в четвертом круге уступившая россиянке Марии Шараповой со счетом 4:6, 4:6. Продолжает выступления в предместье Лондона лишь Ярослава Шведова. В парном разряде она играет вместе с австралийкой Кэйси Деллакуа. В третьем круге они в тяжелой борьбе сломили сопротивление итальянок Карин Кнапп и Роберты Винчи – 4:6, 6:2, 8:6. В 1/;4 финала Шведова и Деллакуа скрестят ракетки с Мартиной Хингис (Швейцария) и Саня Мирза (Индия). К слову, Хингис и Мирза в первом круге нынешнего «Уимблдона» выбили из борьбы нашу Зарину Дияс и китаянку Чжен Сайсай.
«Бронза» для прорыва Два дня без медалей – тревожное испытание для любой команды, выступающей на комплексных соревнованиях и стремящейся в турнирной таблице подняться как можно выше. После «золота» пловца Дмитрий Баландина и «бронзы» дзюдоистки Жанар Кашкын для казахстанской команды, выступающей на летней Всемирной универсиаде в Южной Корее, наступили вынужденные двухдневные «каникулы». Привели они к тому, что в турнирной таблице наша студенческая сборная опустилась с 10-го места на 22-е. Вчера утром из города Кванджу пришло сообщение, что безмедальная пауза у земляков закончилась. В стендовой стрельбе женская команда Казахстана выиграла «бронзу» на круглом стенде. Медали получили Асем Орынбай, Жания Айдарханова и Ангелина Мищук. На турнирном положении сборной РК это событие, правда, никак не отразилось, но на настроении спортсменов, надеемся, сказалось.
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