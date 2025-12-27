Не стало актёра, сыгравшего главную роль в фильме "Меня зовут Кожа"

Культура
273

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования семье и близким родственникам в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, известного актёра, сценариста, кинодраматурга Нурлана Санжарулы Сегизбаева, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Нурлан Санжарулы — выдающаяся личность, внёсшая значительный вклад в развитие казахской культуры и искусства. Он посвятил свою жизнь творчеству и национальной духовности, оставив после себя богатое наследие, служащее примером для будущих поколений. Широкой зрительской аудитории он был известен прежде всего по главной роли в фильме Абдоллы Карсакбаева «Меня зовут Кожа», который и по сей день не утратил своей художественной и культурной ценности. Его талантливые экранные образы заняли особое место в истории отечественного киноискусства.

"Мы убеждены, что светлый образ Нурлана Санжарулы, его творческое наследие и достойно прожитый жизненный путь навсегда сохранятся в памяти нашего народа. Пусть душа усопшего обретёт рай, вера будет чиста, а земля ему будет пухом", - говорится в сообщении МКИ.

#культура #Меня зовут Кожа #Нурлан Сегизбаев

Популярное

Все
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Труд – это шанс на новую жизнь
Зимнее настроение
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
С учетом потребностей рынка труда
Для повышения качества первичной помощи
Три оси – одна проблема
Водопровод – за счет возвращенных активов
В объективе – снежный барс
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Первородная природа пространства
Новоселье под Новый год
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
Место работы – небо
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

Первородная природа пространства
Зимнее настроение
В МКИ заявили о масштабных переменах в сфере историко-культ…
Артисты «Қазақконцерта» выступили в Стамбуле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]