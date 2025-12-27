Фото: Минкультинформ

Нурлан Санжарулы — выдающаяся личность, внёсшая значительный вклад в развитие казахской культуры и искусства. Он посвятил свою жизнь творчеству и национальной духовности, оставив после себя богатое наследие, служащее примером для будущих поколений. Широкой зрительской аудитории он был известен прежде всего по главной роли в фильме Абдоллы Карсакбаева «Меня зовут Кожа», который и по сей день не утратил своей художественной и культурной ценности. Его талантливые экранные образы заняли особое место в истории отечественного киноискусства.