Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования семье и близким родственникам в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, известного актёра, сценариста, кинодраматурга Нурлана Санжарулы Сегизбаева, передает Kazpravda.kz
Нурлан Санжарулы — выдающаяся личность, внёсшая значительный вклад в развитие казахской культуры и искусства. Он посвятил свою жизнь творчеству и национальной духовности, оставив после себя богатое наследие, служащее примером для будущих поколений. Широкой зрительской аудитории он был известен прежде всего по главной роли в фильме Абдоллы Карсакбаева «Меня зовут Кожа», который и по сей день не утратил своей художественной и культурной ценности. Его талантливые экранные образы заняли особое место в истории отечественного киноискусства.
"Мы убеждены, что светлый образ Нурлана Санжарулы, его творческое наследие и достойно прожитый жизненный путь навсегда сохранятся в памяти нашего народа. Пусть душа усопшего обретёт рай, вера будет чиста, а земля ему будет пухом", - говорится в сообщении МКИ.