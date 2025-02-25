Не только контроль, но и превентивные меры – Главная военная прокуратура о защите прав военнослужащих

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На пресс-конференции в СКЦ первый заместитель Главного военного прокурора полковник юстиции Максат Казиев проинформировал о работе по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины в армии

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По его словам, задача - обеспечить не только контроль, но и превентивные меры, направленные на борьбу с правонарушениями и обеспечение надежной защиты прав военнослужащих.

Для реализации этих задач в Главной военной прокуратуре была создана специализированная рабочая группа, которая занимается координацией профилактических мер в военных ведомствах и разработкой новых форм превенции правонарушений.

«В рамках этой работы нами были подготовлены два комплексных проекта: «Закон и порядок в армии» и «Цифровая профилактика». Первый из них нацелен на снижение количества трагических случаев – самоубийств, несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий, а также инцидентов, связанных с нарушением мер безопасности и неуставными взаимоотношениями. В его состав входит совершенствование системы обучения офицеров и военнослужащих, расширение практики наркотестирования, внедрение видеоконтроля с использованием современных технологий и многие другие меры», - отметил спикер.

Второй проект предусматривает масштабную цифровизацию призывной кампании, учета и выдачи военного имущества, а также применение искусственного интеллекта для улучшения систем видеонаблюдения.

Как отметил Максат Казиев, предусмотрена установка электронных терминалов для прямого обращения военнослужащих в органы военной прокуратуры, что позволит оперативно реагировать на любые инциденты. 

Кроме того, в тесном сотрудничестве с военными ведомствами выработаны и представлены законодательные инициативы, направленные на снижение риска правонарушений, связанных с лудоманией и иными корыстными мотивами. 

Для предотвращения призыва негодных по состоянию здоровья кандидатов запущен пилотный проект «Е-медосмотр» в городах Астана, Шымкент и области Абай. В его рамках происходит интеграция информационных баз данных призывных комиссий и медицинских учреждений, что позволяет своевременно выявлять противопоказания для службы.

«Контроль за исполнением этих мер ведется на постоянной основе», - заверил первый заместитель Главного военного прокурора.

#армия #солдат #прокурор

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