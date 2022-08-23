Не только пить, но и платить

Дефицит пресной питьевой воды с последнего десятилетия ХХ века постоянно рассматривается как одна из глобальных проблем современности. Результаты исследований в этой области становятся все более устрашающими, и с каждым годом мы все быстрее приближаемся к дате неблагоприятных прогнозов.

Осязаемый дефицит

Сегодня уже каждый шестой человек на планете испыты­вает нехватку пресной питьевой воды. И ситуация по мере урбанизации, роста населения, увеличения промышленных потребностей и ускорения глобальных изменений климата, ведущих к опустыниванию и снижению водообеспечен­ности, будет только усугубляться.

А когда дефицит перейдет определенный рубеж, и вода приобретет высокую ценность не только в философском смыс­ле, но и в материальном выражении, можно будет ожидать политических и вооруженных конфликтов.

По оценкам ООН, меньше чем через 10 лет половина населения мира будет жить в районах, где пресная вода недоступна для промышленного, сельскохозяйственного и индивидуального использования. Особенно уязвимыми окажутся засушливые регионы, зависящие от орошения.

Сейчас в зоне риска находятся 17 стран, страдающих от чрезвычайно высокого дефицита воды. По данным отчета Института мировых ресурсов (WRI), это Катар, Израиль, Ливан, Иран, Иордания, Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия, Эритрея, ОАЭ, Сан-Марино, Бахрейн, Индия, Пакистан, Туркменистан, Оман и Ботсвана. В этих государствах, согласно исследованию, сельское хозяйство, промышленность и муниципалитеты ежегодно потребляют в среднем 80% дос­тупных поверхностных и подземных вод.

Уточняется, что 12 из 17 стран, подверженных чрезвычайному дефициту воды, находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА). В этом регионе жарко и сухо, поэтому водные ресурсы изначально не были богатыми, а растущий спрос еще больше усугубил ситуацию.

Согласно прогнозам, в связи с изменением климата Ближний Восток и Северная Африка в будущем понесут еще большие экономические потери от нехватки воды.

За ними следуют 27 стран мира, в которых проблема нехватки водных ресурсов находится на уровне высоком, но не критичном. Среди них Бельгия, Узбе­кистан, Испания, Турция, Армения. При этом, как показал отчет WRI, даже в странах с достаточным запасом водных ресурсов могут быть «горячие точки». В то время, как в целом в США уровень дефицита воды обозначен как «средне-низкий», американский штат Нью-Мексико сталкивается с нехваткой воды наравне с ОАЭ.

По прогнозам Всемирного банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030 году снизится с 90 до 76 кубических метров в год. Это означает, что дефицит воды в стране уже через 8 лет составит около 15%. А уже сегодня наша страна стоит на восьмом месте по нехватке воды среди государств Азии. Самые проблемные регионы – Мангистауская и Кызылординская области, особый дефицит воды наблюдается именно в районах рек Сырдарья, Урал, Шу, Или и Талас.

В отчете Всемирного банка говорится, что к 2040 году население Казахстана увеличится до 22 млн человек. Но расширение объемов потребления связано не только с возрастанием численности населения, но и с сокращением самого ресурса.

Казахстан – страна, располагающая девятой в мире территорией, которая находится в аридной засушливой климатической зоне. И с каждым годом последствия изменения климата оказывают все большее влияние на состояние водных ресурсов. Среднегодовая температура воздуха в республике за прошедшие годы увеличивалась в среднем на 0,28 °C каждые 10 лет.

Кроме того, Казахстан на 60% подвержен опустыниванию. Существенная доля потребления воды в нашей стране приходится на сельское хозяйство, на питьевые и бытовые нужды отводится всего 4%.

Решение есть

Причины нехватки воды условно можно разделить на два пункта – это ресурсная огра­ниченность ввиду климатических и географических условий и просто нерациональное использование.

Так, Институт мировых ресурсов отмечает, что в ряде стран, которые уже сегодня столкнулись с проблемой, есть нереализованные возможности для укрепления водной безопас­ности. Например, около 82% сточных вод в этих регио­нах не используются повторно, и внедрение технологий их очистки позволит создать новый источник пригодной к употреблению воды.

Среди стран-лидеров на данный момент предпринимается не так много усилий в этой облас­ти. Как это часто бывает, пока проблемы нет, кажется, что и не нужно уделять внимание факторам, которые могут привести к ее образованию.

Примеры бережного отношения к небольшим запасам живительной влаги, которыми может располагать отдельная страна, тоже есть. Государство Оман, занимающее 16-е место в списке стран с чрезвычайным дефицитом воды, обрабатывает 100% собранных сточных вод и повторно использует 78%.

Различные пути борьбы с водным кризисом среди стран Персидского залива стали возможны с середины XX века благодаря нефтяному буму. Были построе­ны дорогостоящие заводы по опреснению, что позволило, например, Саудовской Аравии и ОАЭ решить для себя данную проблему. Помимо этого, все страны залива имеют развитые очистительные системы для утилизации и повторного использования загрязненных вод.

В среднем процент сбора сточных вод варьируется от 15% до 70% в зависимости от региона, самые высокие показатели (100%) демонстрирует Бахрейн.

Какие выводы можно сделать из этого опыта? В первую очередь необходимо обеспечить стабильную финансовую поддерж­ку водного сектора в стране. А для этого нужно формировать экономический механизм водопользования на национальных и межгосударственном уровнях. Финансирование водного сектора за счет различных источников должно покрывать его расходы с учетом перспектив дальнейшего развития.

Нельзя забывать и об адрес­ной помощи социально незащищенным категориям населения. Большое значение имеет широкое привлечение частного предпринимательства к решению проблем водного сектора и всяческое стимулирование этого направления. Прогрессу в водном финансировании будет способствовать и государственная поддержка производителей соответствующих материальных ресурсов и собственников систем водоснабжения и санитарии путем дотаций, субвенций, льготных кредитов, таможенных и налоговых льгот.

Самой рациональной системой управления водными ресурсами, которая подходит и для Казах­стана, сегодня остается бассейновый принцип. Он позволяет координировать деятельность субъектов водных отношений с целью получения долгосрочного, положительного экономического эффекта, обеспечения разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования.

Ни для кого не секрет, что за блага, принадлежащие всем, часто не несет ответствен­ности никто. Так, многоведомственность в решении задач управления водными ресурсами и водообеспечения в нашей стране не способствовала экономической ответственности за результаты использования вод. Покрытие расходов путем прямого бюджетного финансирования или централизованного выделения капитальных вложений формировало представление о «бесплатности» воды (в чем особенно заинтересованы крупные потребители), искажало экономическую значимость этого ресурса.

И, напротив, единство и взаимозависимость водных ресурсов и направления водохозяйственной деятельности в пределах каждого бассейна реки или водоема в совокупности с гидротехническими сооружениями образуют интегрированную водохозяйственную систему управления и точно показы­вают экономические затраты на ее функционирование.

Водохозяйственные системы бассейнов рек любого порядка обладают определенной автономностью в проведении своей внутрибассейновой политики, но все они по отношению к водохозяйственной системе большого порядка являются ее подсистемами, своего рода укрупненными технологическими элементами, взаимозависимыми между собой.

Осуществляемая организа­ционно-структурная реорганизация системы водного хозяйства направлена на четкое разделение ответственности на национальном и местных уровнях и вместе с тем на интегрированное управление водными ресурсами. При этом основным принципом названо создание условий для проведения обще­национальной политики в воспроизводстве и рациональном использовании водных ресурсов. Водохозяйственное и мелиоративное строительство признано целесообразным выполнять на подрядной основе, организацион­ными формами которого могут быть, например, концерны или ассоциации.

Таким образом, бассейны рек рассматриваются в качестве основы построения органов государственного управления водными ресурсами. Этот принцип исходит из единства данных ресурсов и многостороннего характера их использования: экономического, экологического, культурно-оздоровительного.

Нужно учесть и тот факт, что в отличие от земли, ее недр и лесов, вода, как правило, не поддается локальному формированию и использованию. Поскольку многие речные бассейны охватывают территории нескольких областей и районов, решение тех или иных вопросов водопользования в пределах одного и того же бассейна не может решаться, исходя только из местных условий и интересов.

Бассейновый принцип управления водными ресурсами поз­воляет обеспечить их рациональное регулирование и распределение между потребителями, устранить возникающие противоречия на межотраслевом уровне.

Гражданская инициатива

Конституционная реформа наделила граждан Казахстана дополнительными инструментами для участия в принятии важных для страны решений. Управление природными ресурсами – пожалуй, одно из главных направлений в этом ряду.

По мнению депутата Мажилиса Парламента от Народной партии Казахстана Айжан Скаковой, именно управление водой по бассейновому принципу поз­воляет обеспечить активное вовлечение водопользователей в эту систему. Речь идет о поэтапном создании открытых акционерных бассейновых управлений, где граждане могут участвовать в принятии решений, исполнении национальных и местных программ, связанных с водным сектором, выступая как заинтересованные акционеры-миноритарии.

– Такой подход позволит открыто и бесконфликтно решать проблемы нарастающего водного дефицита, определять общие для всех секторов цели и приоритеты водопользования и обеспечить заинтересованное участие населения и бизнеса – как рачительных собственников – в рациональном использовании воды, водосбережении и развитии «зеленых» отраслей экономики, – считает депутат. – Реализация ключевых принципов устойчивого развития, общественного участия и бассейнового управления позволяет также создать основу для дальнейшего саморазвития и самофинансирования бассейновых программ, координацию и интеграцию секторальных политик на уровне территорий.

В результате бассейновые органы смогут самостоятельно регулировать вопросы лимитов на воду, определять тарифы, привлекать инвестиции в инфра­структуру, выбирать проведение научных исследований, а также решать другие важные для местных территорий вопросы водного, продовольственного и энергетического обеспечения.

– Следующий срочный и важный аспект управления ресурсами – это, безусловно, водосбережение. Устаревшие технологии, сооружения, оборудование, сети, которые дают огромные водопотери, должны уйти в прошлое, – говорит Айжан Скакова. – Нужно провести полный стратегический анализ всех планов и действующих производств товаров и услуг, а также импорта-экспорта продукции, требующих много воды. И, конечно, самое пристальное внимание в этом отношении должно быть уделено водопользователям. Бассейновые акционерные объе­динения позволят вовлечь население и бизнес в программы по экономии воды, обеспечить их участие в достижении целевых показателей водопользования, эффективном управлении водными ресурсами.

Одним из способов решения проблем водного дефицита и трансграничного вододеления является создание водно-энергетических консорциумов стран Центральной Азии, России и Китая. Как отмечает Айжан Скакова, наш регион особенно уязвим и официально признан Межправительственным комитетом по климатическому изменению одной из двух «горячих точек» планеты, где глобальные изменения будут иметь особо сильное влияние, значительно сокращая имеющиеся водные ресурсы.

Для решения этого вопроса страны региона должны пойти по пути партнерства и добрососедства.

– Важно по предложению Президента Республики Казахстан создать водно-энергетический консорциум стран, взаимно связанных трансграничным водотоком, – считает депутат. – Это должен быть консор­циум по бассейновому принципу, усиленный вопросами участия населения и бизнеса, а также международных партнеров и инвесторов как единая наднациональная структура, что позволит учитывать интересы и нужды, издержки и выгоды всех государств практически по всему спектру вопросов: вододеление, сохранение экосистем, экономическая стоимость воды, эквивалентный обмен вода-энергия.