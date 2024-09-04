Не только вылечить, но и поставить на ноги

В системе отечественного здравоохранения развитие травматологии и ортопедии играет важную роль, поскольку именно травмы и несчастные случаи значатся в списке топ-3 причин смертности казахстанцев после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. На IV съезде травматологов и ортопедов Казахстана с международным участием и III съезде Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов обсуждались злободневные вопросы и передовые технологии отрасли. Знаковое событие приурочили к 75-летию со дня рождения известного казах­станского врача и организатора Нурлана Батпенова.

Прошедшая встреча в очередной раз доказала, что казахстанская медицина шагнула далеко вперед. В стенах отечест­венных медицинских учреж­дений проводятся операции, о которых раньше можно было только мечтать. И речь здесь не только о малоинвазивных хирургических вмешательствах, но и о клеточных технологиях и других современных ноу-хау. Понятно, что останавливаться на достигнутом нельзя. Нужны новые знания, опыт и видение, поэтому в рамках съездов иност­ранные коллеги из 15 стран мира, включая Турцию, Россию, Китай, Иран, Германию, Польшу, во время проведения показательных операций и мастер-классов продемонстрировали новейшие методы и технологии лечения сложных травм. К примеру, один из ведущих специалистов в области детской ортопедии и хирургии позвоночника из России профессор Сергей Виссарионов на базе Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н. Батпенова провел трехлетнему ребенку хирургическую коррекцию врожденных деформаций позвоночника.

– Как отметил Президент ­Касым-Жомарт Токаев, развитие медицины – одно из ключевых направлений государственной политики, подчеркнув важность обеспечения доступности и качества медицинских услуг для каждого жителя страны вне зависимости от места его проживания и нахождения. Сфера ортопедии и травматологии играет важную роль в вопросах здоровья казахстанцев, особенно учитывая тот факт, что многие живут в сельской местности, вдали от крупных медицинских центров. Ежегодно в нашей стране регистрируют около 600 тысяч различных травм. Людям оказывается высококвалифицированная помощь в условиях стационаров. В настоящее время в Казахстане работают порядка 1 400 травматологов-ортопедов. Ежегодно проводится свыше 150 тысяч операций в области травматологии и ортопедии, из которых значительное количество – это высокотехнологические вмешательства, такие как эндопротезирование, артроскопия и сложные операции на позвоночнике, – сказал в приветственной речи первый вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев.

По озвученной информации, в ННЦТО регулярно внедряют передовые методы диагностики и лечения. Здесь ежегодно проводят до 8 тыс. хирургических вмешательств. Более того, коллектив центра активно сотрудничает с Восточно-Казахстанским университетом в области разработки и производства отечественных имплантов для травматологии. Эти инновацион­ные компоненты предназначены для проведения сложных операций на позвоночнике и в других областях травматологии и ортопедии. Развитие клеточных технологий позволяет предлагать пациентам передовые методы лечения, включая использование стволовых клеток для восстановления тканей после тяжелых травм.

– Сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку она посвящена 75-летию со дня рож­дения выдающегося ученого, реформатора, академика Нурлана Джумагуловича Батпенова. Его вклад в развитие травматологии и ортопедии бесценен. Он внес значительные изменения в медицинские науку и практику, стал примером для многих врачей, формируя целые школы профессионалов, – отметил директор ННЦТО им. академика Н. Батпенова Олжас Бекарисов.

В рамках панельной сессии глава ННЦТО детально остановился на вопросах развития ортопедии и травматологии в Казахстане, подчеркнув, что большие расстояния между населенными пунктами сказываются на уровне оказания медицинской помощи. По всей республике развернуто всего 4 358 травматологических коек, также функционируют 152 отделения травматологи­ческого блока.

– Нами проводится большая работа в рамках сотрудничества с казахстанскими вузами и организациями. Например, изучается эффективность и безопасность фибринового гидрогеля, разработанного на базе Национального центра биотехнологий. В настоя­щее время идут клинические исследования гепарин-конъюгированного гидрогеля с ростовыми факторами для лечения артрозов коленного и голеностопного суставов, а также переломов с замедленной консолидацией. Также проводятся исследования по разработке альгинатных раневых покрытий с улучшенными антибактериальными и регенеративными свойствами для лечения гнойных ран, – сообщил спикер.

К слову, с уже имеющимися достижениями в области травматологии и ортопедии можно было ознакомиться во время специальной медицинской выставки. На ней в числе прочего специалисты российской и китайской компаний представили робота для эндопротезирования коленных суставов, который с минимальной вероятностью совершения ошибки способен, в прямом смысле слова, поднять человека на ноги.

Добавим, что в рамках съездов состоялось награждение медработников, внесших значительный вклад в развитие отрасли.