Не за горами

Ставший долгостроем, этот объект застрял в реализации еще на начальном этапе строи­тельства – в 2020 году. Примерно тогда же другие претенденты-подрячики стали через суд отстаивать свои права на участие в проекте. И хотя итоговое судебное решение было принято в 2022-м, завершать стройку будут уже за счет другого инвестора.

Жезказганцы с нетерпением ждали новый ФОК. Ведь единственный частный бассейн в городе вот уже шесть лет как закрыт из-за долгов владельца перед коммунальными предприятиями.

На сегодняшний день спорт­комплекс в Жезказгане готов на треть. Представитель подрядной организации ТОО «Tansu Construction» заверяет, что работы планируется вести в две смены, чтобы завершить строи­тельство раньше установленного срока.

Новый трехэтажный ФОК обе­щает порадовать горожан не только бассейном. Проектом также предусмотрен зал для занятий боксом, теннисный корт, тренажерный и универсальный залы, футбольное поле и зал художественной гимнастики.