Не за горами Свежий выпуск 27 февраля 2024 г. 5:50 2 Юлия Унжакова Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Жезказгане обещают завершить в октябре текущего года. фото из архива "КП" Ставший долгостроем, этот объект застрял в реализации еще на начальном этапе строительства – в 2020 году. Примерно тогда же другие претенденты-подрячики стали через суд отстаивать свои права на участие в проекте. И хотя итоговое судебное решение было принято в 2022-м, завершать стройку будут уже за счет другого инвестора. Жезказганцы с нетерпением ждали новый ФОК. Ведь единственный частный бассейн в городе вот уже шесть лет как закрыт из-за долгов владельца перед коммунальными предприятиями. На сегодняшний день спорткомплекс в Жезказгане готов на треть. Представитель подрядной организации ТОО «Tansu Construction» заверяет, что работы планируется вести в две смены, чтобы завершить строительство раньше установленного срока. Новый трехэтажный ФОК обещает порадовать горожан не только бассейном. Проектом также предусмотрен зал для занятий боксом, теннисный корт, тренажерный и универсальный залы, футбольное поле и зал художественной гимнастики. #Спорт #комплекс #Жезказган #долгострой #ФОК