Недельный рост цен на яйца оказался самым низким почти за 5 месяцев

С 23 по 30 января яйца подорожали на 0,3%. По сравнению с предыдущей неделей это меньше на 0,8 п.п, передает Kazpravda.kz

Фото: Парламентская газета

Текущее значение – минимальное с начала сентября 2023 г, сообщает DataHub.

Все это не может не радовать. Т.к. до последнего момента цены на яйца сильно росли. В целом с сентября по январь этот продукт питания ежемесячно дорожал в среднем на 4,6%. И даже учитывая сезонность, это - достаточно высокие темпы. Наблюдались они, к слову, на фоне сокращения производства. В сентябре-декабре 2023 года было выпущено 1,59 млрд яиц. Тогда как годом ранее - 1,63 млрд. Напомним, яйцами Казахстан обеспечивает себя почти в полной мере.

Добавим, что в большинстве обследованных городов, в том числе республиканского значения, цены на яйца по итогам недели либо поднялись незначительно, либо остались на месте.

Однако остаются города, где рост все еще заметен. В их числе - Кокшетау (+3,4%) и Семей (+2,9%).