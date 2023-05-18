Неделя, посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа, проходит в Астане

С 15 по 21 мая в Астане была объявлена неделя, посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа. В связи с этим в Высшем колледже «Astana Polytechnic» была организована широкомасштабная акция с участием студенческой молодежи, сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В Астане на ВИЧ-инфекцию тестируют более 300 тысяч человек в год. Объем тестирования ежегодно увеличивается в среднем на 12-15%. Благодаря раннему тестированию 84% заболеваний выявляются на 1-2 стадиях. За последние 20 лет, благодаря профилактике, у ВИЧ-инфицированных женщин в столице родилось 280 здоровых детей.

«История распространения ВИЧ во всем мире полна серьезных потрясений и потерь. Но благодаря современным достижениям медицины сегодня у нас есть возможность спасти десятки тысяч жизней. В настоящее время, благодаря антиретровирусному лечению и постоянному медицинскому наблюдению, ВИЧ-инфекция может не перейти в стадию СПИДа. Исходя из опыта, следует отметить высокую эффективность антиретровирусной терапии для снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией и рождения здоровых детей. Эти достижения позволяют полностью опровергнуть заблуждения в сознании людей о смертельной болезни», - отметила заведующая отделом Центра профилактики ВИЧ города Астаны Жанна Айтмаганбетовна.

Благодаря антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекция стала хроническим инфекционным заболеванием, сократилось количество летальных исходов. А смертность от СПИДа за последние 10 лет упала на 47%.

Ежегодно, в третье воскресенье мая, во всем мире проводится День памяти людей, умерших от СПИДа. В ходе акции студенты получили бесплатную консультацию специалистов, также появилась возможность пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, результаты которого выйдут за 15 минут.

Стоит отметить, в последний день недели, достопримечательности города, такие как «Байтерек», «Хан-Шатыр» и административное здание «КТЖ» будут подсвечены символическим цветом борьбы с ВИЧ – красным.