Недетские условия

Накануне летних каникул в Министерстве труда и социальной защиты населения обсудили методы борьбы с наихудшими формами детского труда.

Министерство провело в онлайн-режиме заседание Координационного совета по борьбе с наихудшими формами детского труда, в ходе которого обсуждалась проводимая работа по недопущению детского труда, а также был представлен проект Списка легких работ, на которых разрешается использование труда несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 16 лет в свободное от учебы время.

В мероприятии, прошедшем под председательством первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасова, приняли участие представители заинтересованных государственных органов – министерств образования и науки, внутренних дел, здравоохранения, сельского хозяйства, Генеральной прокуратуры, местных исполнительных органов, а также Уполномоченный по правам человека в РК, представители НПО и социальные партнеры МТСЗН.

В своем выступлении Акмади Сарбасов напомнил, что Казахстан ратифицировал две основополагающие конвенции Международной организации труда – «О минимальном возрасте для приема на работу»

и «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда».

Первый вице-министр также рассказал и о других мерах.

– В стране реализуются новый План мероприятий по искоренению наихудших форм детского труда на 2022–2024 годы и План мероприятий Правительства по профилактике, предотвращению и борьбе с преступ­лениями, связанными с торговлей людьми, на 2021–2023 годы, – сообщил Акмади Сарбасов.

В рамках нового Плана мероприятий, рассчитанного на 2022–2024 годы, ведется работа по совершенствованию политики по вопросам искоренения наихудших форм детского труда, по обеспечению защиты прав и свобод несовершеннолетних, по проведению проверок на соблюдение законодательства в области искоренения наихудших форм детского труда и так далее. Контроль, направленный на защиту трудовых прав несовершеннолетних, осущест­вляется уполномоченными государственными органами.

Стоит отметить, что эксплуатация несовершеннолетних чаще всего допускается в летнее каникулярное время, к труду привлекаются дети в возрасте от 12 до 18 лет у субъектов малого бизнеса, в мес­тах торговли на рынках, на автомойках и станциях ремонта автотранспортных средств, в пунктах общественного питания. При этом наиболее характерным нарушением является отсутствие трудовых договоров, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.