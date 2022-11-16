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Президент

"Недопустимо героизировать участников беспорядков" – Токаев о событиях января

Диасов Ораз
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы заявил, что "трагический январь" стал не только испытанием на прочность, но и большим жизненным уроком. Казахстанцы, по его словам, полностью осознали ценность мира и стабильности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мне, как коренному алматинцу, было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали бы наш любимый город», - сказал президент.

По его словам, в критический для судьбы страны момент, народ проявил беспримерное единство и решительность.

"Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание. Хочу еще повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям мы смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок", - заявил он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что со временем забываются драматизм и ужас тех дней, стираются из памяти страшные картины с вооруженными бандитами и мародерами.

Вместе с тем он призвал казахстанцев не поддаваться на провокации и не идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе.

"Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание. Однако есть и те, кто стал слепым орудием преступников, кто был обманут ими. Я принял решение амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений. Закон об амнистии уже принят. Убежден, что это верный шаг с точки зрения гуманизма. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким", - подчеркнул глава государства и выразил надежду, что подобная трагедия больше никогда не повторится.

Говоря о январских беспорядках, президент отметил и сотрудников правоохранительных и силовых органов, сохранивших верность присяге, а также жителей города, которые приняли активное участие в восстановлении общественного порядка.

"Хочу выразить благодарность всем неравнодушным гражданам. "Трагический январь" стал для нас не только испытанием на прочность, но и большим жизненным уроком. Наш народ полностью осознал ценность мира и стабильности. Бандиты, замыслившие разрушить наше общество, не достигли своей цели. Напротив, казахстанцы еще крепче сплотились и увереннее, чем прежде, продолжили движение по пути всесторонних реформ", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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