Нефть из бурого угля

Цифры и факты

Извлекаемые запасы нефти в республике оцениваются в 5,1 млрд тонн: Кашаган располагает 2,2 млрд, Карачаганак – 1,2 млрд, Тенгиз – 1,13 млрд. Остальные 12% запасов приходятся на примерно 170 нефтяных месторождений.

При этом потребность отечественных НПЗ в нефти только растет. Сегодня она составляет 16 млн тонн, и в обозримом будущем, даже с учетом роста общего объема нефтедобычи, казах­станские нефтеперерабатывающие заводы могут столк­нуться с дефицитом сырья, ведь срок эксплуатации месторождений, являющихся для них основными поставщиками, ограничен 5–20 годами.

По истечении этого срока основной объем добычи придется на три самые крупные месторож­дения, которые сегодня продают нефть только по мировым ценам и по соглашению о разделе продукции (СРП) ничего не отдают на внутреннюю переработку.

Какой же выход предлагают отраслевые эксперты для обеспечения внутреннего рынка ГСМ? Единственно целесообразным представляется перевод НПЗ республики на синтетическую нефть, получаемую при переработке бурых углей.

Перспективная синтетика

Современные технологии поз­воляют произвести из тонны бурого угля с добавлением 3% водорода целых пять баррелей синтетической нефти.

– Мы можем заменить всю нефть, поставляемую сегодня на наши нефтеперегонные заводы, причем сделать это по стабильно низкой цене. А вот то сырье, которое сейчас потреб­ляют наши заводы, можно направить за рубеж, получая при этом дополнительные доходы в бюджет, – считает депутат Мажилиса Парламента, доктор экономических наук Альберт Рау.

Расчеты показывают, что сырье для получения тонны синтетической нефти будет стоить не более 25 долларов. Это значит, что цена горюче-смазочных материалов тоже окажется ниже. Причем полученное в результате химических процессов синтетическое топливо, как правило, практически не содержит серы и характеризуется очень низким содержанием ароматических соединений.

Это позволит сократить выбросы в атмосферу токсических углеводородов, оксидов азота и твердых примесей. Кроме того, дизельное топливо, произведенное из синтетического сырья, имеет низкую точку замерзания (до -60 градусов), а это в условиях Казахстана особенно важно.

Использование бурого угля позволит наладить выпуск недостающего объема ГСМ, соответствующего стандартам EVRO 5 и выше. А это – 2 млн и более тонн в год.

Из бурого угля можно получать и удобрения, причем в любых количествах: карбамид, аммиачную селитру, а также комплекс­ные «витамины земли» – наша страна умеет делать фосфорные удобрения и собирается разрабатывать собственные калийные месторождения.

В рамках кластера возможно и развитие производства активированного угля, полукокса, смазывающих веществ (масла, растворителей). Попутно из зольных остатков – получение скандия, германия, серебра (в сумме 1 000 тонн в год и выше), глинозема в объеме 200 тыс. тонн в год.

Кроме того, из бурого угля можно производить любые виды плас­тика, в том числе и те, которые мы сейчас импортируем. А также получать любые синтетические волокна и ткани.

– Все эти производства имеют большой экспортный потенциал. Общий объем выпускаемой продукции при запуске углехимического кластера может превысить 20 миллиардов долларов в год. И заметьте, это производство будет стабильно обеспечено ресурсами на сотни лет вперед и не зависеть от конъюнктурных, волатильных цен, как это сейчас происходит с ценами на нефть, – говорит Альберт Рау. – Создание углехимического производства оценивается в 10–12 лет.

Горизонты углехимии

Углехимия имеет все шансы стать новой самодостаточной отраслью с высоким экспортным потенциалом и высокой добавленной стоимостью. А это – соз­дание десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест на столетия вперед, импульс для развития казахстанских моногородов.

В результате бюджет Нового Казахстана получит двойную выгоду: от продажи дополнительных объемов нефти по мировым ценам и от налогов со стороны новой высокотехнологичной отрасли.

В настоящее время в мире действует или находится на стадии строительства 191 завод, работающий на технологиях переработки газа или угля в жидкое топливо. В список стран, использующих данные технологии, входят Германия, ЮАР, Китай, США, Малайзия, Япония и другие.

Самым перспективным объектом для организации углехимического кластера, в том числе для получения синтетической нефти, является Тургайский буроугольный бассейн, который имеет утвержденные запасы более 60 млрд тонн со значительным потенциалом их прироста. Ранее на отдельных объектах в регионе уже были проведены исследования по углехимическим процессам, которые дали положительный результат.

Так, на Орловском месторождении из 1 млрд тонн бурых углей можно будет получить 600 млн тонн синтетической нефти, или примерно 500 млн нефтепродуктов светлых фракций. Углехимический комплекс переработки 10 млн тонн угля в год может заменить НПЗ производительностью 5-6 млн тонн ГСМ.

Стоимость строительства комплекса оценивается на уровне капитальных затрат не многим более чем при строительстве НПЗ, использующих в качестве сырья нефть. При этом себестоимость конечной продукции гораз­до ниже за счет дешевого сырья.

Данный проект можно осуществить как за счет отечественных институтов развития и ФНБ «Сам­рук-Казына», так и с привлечением иностранных инвестиций. Такими технологиями обладает та же Германия, имеющая большой опыт добычи и переработки бурых углей.

В реализации новой и масштабной идеи нужно сделать первый шаг: «упаковать» данный проект, что включает в себя технологические исследования с разработкой регламента глубокой переработки бурых углей данного месторождения, а также проведение оценки капитальных и эксплуатационных затрат строительства углехимического комплекса и разработку его вариантного технико-экономического обоснования и проекта строительства.

Ответственные государственные органы и институты развития должны уже сейчас приступить к планированию развития новой отрасли. Условия на внешних и внутреннем рынках заставляют решать вопросы топливно-энергетического комплекса оперативно, ведь сложившуюся ситуацию в отрас­ли сложно назвать спокойной и предсказуемой.

Если не принять необходимых мер сейчас, то стагнации нефтеперерабатывающих производств, повышения стоимости горючего, а с ним и других жизненно необходимых для населения товаров и продуктов не избежать.