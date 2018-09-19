​Нефтегазовый аспект

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями компании Chevron во главе c президентом «Шеврон. Европа, Евразия и Ближний Восток. Разведка и добыча» Джеффри Тоддом Леви и новым директором евразийского подразделения «Шеврон» Дж. Балтц.

В ходе встречи обсуждены воп­росы дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

В Казахстане компания «Шеврон» участвует в реализации крупных проектов, среди них – ТОО «Тенгизшевройл» (50%), «Карачаганак» (18%), «Каспийский трубопроводный консорциум» (15%).