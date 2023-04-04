Нехватка дизтоплива, аварии на ТЭЦ – оперативно решить серьезные проблемы поручил Смаилов Саткалиеву

Поручения, Правительство, Энергетика
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов представил нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева коллективу ведомства и обозначил приоритетные задачи в энергетической сфере на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Глава Правительства подчеркнул, что Минэнерго необходимо активизировать работу по развитию крупных нефтегазовых проектов и экспортных транспортных коридоров, принять меры по увеличению переработки газа, укрепить сектор производства тепло- и электроэнергии, а также продолжить развитие возобновляемых источников.

«В последнее время обострились некоторые проблемы, которые накапливались долгие годы. Нехватка дизельного топлива, перебои с электро- и газоснабжением, аварии на объектах теплоснабжения – всё это свидетельствует о наличии серьезных проблем в энергетической сфере. Все они должны быть оперативно решены», – сказал Алихан Смаилов.

При этом он указал, что одной из главных задач министерства является наполнение внутреннего рынка нефтепродуктами, в связи с чем необходимо обеспечить строгий контроль за их производством и оборотом.

«Перед министерством стоит много сложных вопросов, от эффективного решения которых напрямую зависит будущее не только топливно-энергетической отрасли, но и всей нашей экономики. Уверен, что Алмасадам Майданович направит свои знания и опыт на успешное развитие энергетики. В целом мы все должны слаженно и качественно исполнять соответствующие поручения главы государства. Желаю новому министру и всему коллективу плодотворной работы», – сказал премьер-министр.

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