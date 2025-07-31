Неизвестную группу крови обнаружили у жительницы Индии

Здравоохранение,В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Новый антиген гемогруппы получил официальное название CRIB, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Kazpravda.kz

Медики в штате Карнатака на юге Индии обнаружили у своей пациентки ранее неизвестный антиген группы крови, который до сих пор не встречался ни у кого в мире. Об этом сообщила газета The New Indian Express.

Как пишет издание, открытие было сделано при подготовке к операции на сердце 38-летней жительницы округа Колар. Определенная у нее группа крови O Rh+ является наиболее распространенной, однако ни одна из имеющихся доз крови O-положительной группы не подошла ей для возможного переливания.

«Используя передовые серологические методы, наша команда обнаружила, что ее кровь была "панреактивной", несовместимой со всеми тестовыми образцами. Распознав это как возможный случай редкой или неизвестной группы крови, мы собрали образцы крови у 20 членов семьи пациентки для поиска совместимой, но ни один из них не подошел», - рассказал изданию Анкит Матур, хирург клиники Колара.

Операция прошла успешно, без необходимости переливания крови. Больница передала образцы крови пациентки в Международную референтную лабораторию групп крови (IBGRL) в Бристоле (Великобритания) и Центр крови в Бангалоре (административный центр Карнатаки). Ученые проводили молекулярные исследования в течение десяти месяцев и подтвердили открытие ранее неизвестного антигена группы крови, который получил официальное название CRIB. Открытие было представлено на 35-м региональном конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT), состоявшемся в Милане (Италия) в июне 2025 года.

Центр крови в Бангалоре совместно с Индийским советом медицинских исследований в Мумбаи создал Реестр добровольных доноров редких групп крови, планируя включить в него обладателей только что открытой группы CRIB, если они будут обнаружены в будущем.

Ряд иммунологов считают возможной причиной возникновения неизвестной ранее науке группы крови у жительницы Индии сохраняющуюся в стране традицию браков между близкими родственниками.

 

#Индия #ученые #кровь

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