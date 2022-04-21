​​​​​​​Немецкий сын казахского народа

Вчера ушел из жизни известный ученый-археолог Виктор Зайберт, подаривший Казахстану открытия мирового значения.

Выдающимся вкладом ученого не только в казахстанскую, но и мировую историческую науку является открытие в 1980 году древнего поселения Ботай (отсюда – ботайская культура), существовавшего в 3700–3100 годах до н. э. на севере Казахстана. Он доказал, что именно здесь произошло 5,5 тыс. лет назад одомашнивание лошади и изобретена технология изготовления кумыса.

В своей книге «Ботай. У истоков степной цивилизации» Виктор Зайберт написал: «В то время в степном поясе Евразии произошло событие общепланетарного значения – человек одомашнил лошадь. Доказано это на примере многолетних исследований уникального в Евразии археологического объекта – поселения Ботай и ряда других памятников ботайской культуры. Лошадь под седлом или в колеснице осуществила колоссальный прорыв во времени, придала колесу истории мощный динамизм, открыла эпоху принципиально новой системы коммуникации – колесной. Культуры на планете стали доступнее друг другу, народы – ближе. Начались миграции, освоение новых пространств. И повсюду первым другом человека был конь: пахарь и боец, конь стал синонимом времени, пространства, скорости, плодовитости, богатства у многих народов мира».

Выступления членов археологической экспедиции под руководством Виктора Зайберта с докладами на разных научных форумах вызвали настоящую сенсацию среди специалистов евразийской археологии. В 1983 году на Ботае был проведен всесоюзный археологический семинар, собравший весь цвет исследователей первобытной археологии. После этого о Ботае заговорили ученые дальнего зарубежья. По результатам его раскопок несколько лет назад недалеко от Кокшетау создан музей-заповедник республиканского значения «Ботай».

– За его плечами много других открытий, но именно эти два – одомашнивание лошади и изобретение технологии изготовления кумыса – носят уровень мировых, – говорит его близкий друг и коллега, археолог Зайнолла Самашев. – Ими он прославил казахстанскую историческую науку и обессмертил свое имя. Мы с ним познакомились в студенческие годы – встретились в 1968 году в Москве на XV Всесоюзной архео­логической студенческой конференции, с тех пор и дружили…

Сын немцев-спецпереселенцев был патриотом Казахстана. Когда немцы массово уезжали из страны, Виктор Зайберт принципиально заявил, что его родина здесь, он – немецкий сын казахского народа. Эта фраза раскрывает его сущность не просто как ученого-исследователя, но и как Человека с большой буквы, все остальное – доктор наук, член-корреспондент Академии наук – это уже вторично.

Президент Касым-Жомарт ­Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким ученого, отметив, что Виктор Федорович всю свою жизнь посвятил изучению степной цивилизации. Он автор научных открытий, многочисленных книг и статей по древней истории Северного Казахстана, его лекции слушали специалисты и любители истории разных стран. Наследие ученого и его имя навсегда войдут в историю Казахстана.