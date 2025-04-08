Минтуризма работает над цифровизацией Neo Nomad Visa и совершенствованием системы Tax Free, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В целях упрощения процедуры получения иностранными туристами Neo Nomad Visa предлагается внедрить возможность ее оформления в электронном формате через визовый миграционный портал. В настоящее время ее можно оформить только через загранучреждения Республики Казахстан. Она позволяет иностранцам проживать в Казахстане в течение года.

Кроме того, еще одним важным направлением является развитие шопинг-туризма. Система Tax Free, действующая в многих развитых странах, представляет собой эффективное средство стимулирования покупательской активности туристов. В Казахстане она была введена в Астане, Алматы, Шымкенте и Туркестане в 2019 году в пилотном режиме. В рамках данной системы иностранным туристам реализовано товаров на сумму 4,9 млрд тенге. Средний чек продажи составил 837 тыс. тенге. Это показатель ТОП-10 стран мира.

В этой связи Минтуризма предлагает рассмотреть возможность перевода системы Tax Free из пилотного в постоянный режим работы, а также внедрить данную систему во всех регионах страны.