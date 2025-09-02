Необходима защита от деструктивных социальных проявлений

Медиаграмотность
Жанна Асанова, депутат Сената РК

Совершенно очевидно, что инфоцыганство, как термин, прочно обосновалось в нашей повседневности. Казалось бы, это метафора, но на самом деле это социальное явление уже приносит печальные плоды

Я однозначно сторонник мнения, что инфоцыганство – это зло, манипулирование доверчивостью граждан, под каким бы соусом оно ни преподносилось.

Я считаю, что это явление – большая угроза развитию общества, национальной безопасности, потому что молодежь должна уметь отличать настоящий успех от таких сиюминутных псевдовзлетов. Так размывается критическое мышление, которое должно давать импульсы к развитию. Успех – это труд, обучение, образование, это сложный путь. Но инфоцыганство продает идею, что буквально за неделю можно обрести «успех» и для этого не нужно прилагать никаких усилий.

Покупаясь на такие призывы, люди отдают немалые деньги и даже берут для этого кредиты. Последствия очевидны – крах веры, утрата смыслов, обнищание, закредитованность, социальная напряженность, нестабильность, люди увязают в еще больших проблемах.

Медийность – это не оправдание, это не индульгенция за свои действия. Вопрос лежит и в идеологической плоскости, нужна конкретная работа – просвещение, разъяснение, привитие правильных ценностей молодому поколению. Законодательная работа в этом направлении, несомненно, будет, мы изучаем это деструктивное социальное явление и примем ряд законодательных инициатив. 

