Необходимо тщательно проанализировать систему выборности районных акимов – Токаев

Президент
70
Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства поручил взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов на диалог-платформе сельских акимов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

«Что касается выборов акимов районов, то на этот счет существуют различные точки зрения. Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагают пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты во главе с Ерланом Саировым, Альбертом Рау и Мархабатом Жайымбетовым.

Они указывают, что выборов в стране становится слишком много, и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов. Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть», - подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что к настоящему времени путем выборов избрано 52 акима районов. Теперь предстоит проанализировать результаты их работы. Следует тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.

Как подчеркнул Президент, вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели – обеспечении положительных результатов.

Правительство совместно с депутатами Парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение. Главное, по словам Президента, что каждая реформа должна проводиться взвешенно.

