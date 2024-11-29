Непреходящая жажда творить

Так масштабно работы члена Союза художников СССР еще не выставлялись. Это наиболее полное собрание картин, когда-либо экспонировавшихся в Шымкенте. На всеобщее обозрение представлена примерно половина наследия художника, принадлежащего его семье.

Картины написаны в годы активного творчества мастера – с 1952 по 1985 год. Открывает своеобразную ретроспективу первое академическое изображение мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи, который с первого взгляда поразил воображение будущего художника.

В Туркестан Потехины переехали из-под Оренбурга в годы Великой Отечественной войны. Уже оттуда Федор Сергеевич поехал в Ташкент поступать в Республиканское художественное училище им. П. Бенькова. В один из приездов домой он и написал мавзолей, сделав это по всем канонам академической живописи, как учили лучшие педагоги.

Финальной точкой в этом более чем 30-летнем марафоне с мольбертом стала картина «Красный самолет», написанная в импрессионистской манере живописи, которой он остался верен до последнего своего дня.

– Чтобы рассмотреть папины работы, надо отойти на расстояние, – говорит дочь художника Ольга Потехина. – Все картины, кроме мавзолея, написаны в стиле импрессионизма. Даже в 60-е годы он писал свободно, размашисто. Причем работал в один присест. Исключением могут служить разве что большие полотна. Например, «Синий бык», «Автопортрет». Он был настолько мастером своего дела, что не требовалось поправлять, затушевывать и писать заново. Его картины – это первое впечатление от увиденного, отраженное на полотне.

Имя Федора Потехина хорошо известно в кругах мастеров кисти, частных коллекционеров и владельцев галерей изобразительного искусства. Конечно же, те, кому посчастливилось работать с ним бок о бок и кто хорошо знает его творчество, говорят о своем коллеге только в превосходной степени, наперебой перечисляя полотна, взорвавшие в свое время художественную среду города.

Сложнее молодым и начинающим художникам, которые о Федоре Сергеевиче больше слышали, чем видели его картины. В Шымкенте нет музея изобразительного искусства, где бы на постоянной основе экспонировались работы живописцев, которыми славится юг. За 28 лет после смерти художника были организованы считаные персональные ретроспективные выставки, две из которых прошли в Алматы.

В Шымкенте Федор Потехин прожил 40 лет. Он не любил сидеть на одном месте. Куда приятнее было путешествовать по большой стране – от Владивостока до Прибалтики, непременно делая привалы, чтобы перенести на холст пережитые эмоции и впечатления.

Из любой поездки, даже самой насыщенной интересными знакомствами и прекрасными пейзажами, его неумолимо тянуло домой, на юг – с его знойным климатом, пыльным летом и непреходящей жаждой творить.

Он с одинаковым удовольствием писал старые узкие улочки Хивы, мечети Самарканда, глинобитные мазанки в Сузакской степи, крыши Бухары. Даже если человек никогда не был в Средней Азии, то по картинам Федора Сергеевича легко представит, какая там природа, и узнает особенности быта живущих здесь людей.

– Эти картины долго не выставлялись, – говорит искусствовед Рыскуль Бекталиева. – Некоторых изображенных на них объектов уже нет. Не зря говорят, что со временем картины превращаются в документ. Так я воспринимаю творчество Федора Потехина.