фото Игоря Бургандинова

– Автор произведений – знаковая фигура в отечественном изобразительном искусстве. Ее самобытный творческий стиль несет в себе цивилизационный код многогранной казахстанской культуры, сочетая исторические пласты, этнографические мотивы и глубокое философское осмысление темы культурного взаимодействия. Нэлли Бубэ с удивительной чуткостью и глубиной раскрывает в своих произведениях мир кочевья, наследие Великого шелкового пути, образы древних городов и символы, понятные без перевода. Ее искусство – пространство, где пересе­каются традиции и новаторство, нацио­нальные корни и универсальный гуманизм. Это своеобразный мост между прошлым и будущим, – говорил директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

В экспозиции представлено 56 произведений живописи и работ в смешанной технике, объединенных идеей диалога между цивилизациями и поколениями. Итогом многолетних поисков культурного кода кочевой цивилизации стало несколько вариаций картин-панорам «Великий шелковый путь». Одна из них была представлена на персональной выставке художницы в женевском Дворце наций ООН в 2004 году.

– Каждый мой вернисаж – экзамен перед собой и перед людьми, для которых я работаю. Это возможность проанализировать пройденный путь, понять, куда двигаться дальше. Через свои работы я рассказываю о простых, но важных вещах: нужно любить свою землю, бережно относиться к природе и друг к другу, стремиться к единству. Кочевая культура оставила нам уникальный пример симбио­за человека и окружающего мира, когда природа воспринималась как высшая ценность. Тема экологии и ответственности человека за все живое занимает особое место в моем творчестве. Если мои картины смогут затронуть чувства зрителей, заставят задуматься о будущем нашей планеты и о необходимости сохранять мир и духовное единство, значит, выставка достигла своей цели, – отметила художник.

Нэлли Бубэ рассматривает Евразию как пространство для диалога культур. Для художницы это возможность показать, что евразийская идентичность складывается из множества голосов, традиций и ланд­шафтов, сохраняющих свою самобытность в общем историческом движении.