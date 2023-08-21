Непреодолимые стены города мастеров

Регион взял курс на развитие туризма и ремесленничества несколько лет назад. Тогда были подняты вопросы формирования базы данных о местных мастерах и создания сувенирной продукции с символикой города, которую можно было бы представлять на выставках и ярмарках, в том чис­ле международных, продавать на постоянной основе не только зарубежным гостям, но и жителям из других регионов Казахстана.

С первым вопросом трудностей не возникло. Список умельцев был составлен. Но на этом по большому счету все и закончилось. Ремес­ленники, как и прежде, варятся в собственном соку, не имея возможности наладить массовое производство продукции. Ведь, как правило, изделия изготавливаются вручную, поэтому являются штучным и нередко уникальным товаром. С одной стороны это можно считать фишкой, с другой – проблемой, так как нет массовости. Мастерам невыгодно делать новое, пока товар, в который вложены определенные средства, не будет реализован, ведь свободных денег не так много.

– Сбыт готовых продуктов – актуальная проблема для многих, – говорит жамбылская ремесленница, художница и руководитель творческой группы «Арт-Тараз» Елена Голубинская. – Продукция ремесленников имеет свою специфику и своего покупателя – человека, ценящего ручной труд. Местные жители, в основном, не понимая какой огромный труд стоит за конечным результатом, часто недоумевают, почему такие высокие цены на штучные вещи и стараются получить колоссальную скидку на товар. И каждый раз им приходится рассказывать о вложениях, которые были сделаны, что в себестоимость произведенной продукции, помимо материальных затрат, включается и количество времени, потраченное на него.

– Местные жители могут покупать изделия максимум за 300–500 тенге. А те, что стоят несколько тысяч, их просто отталкивают. Они постоянно удивляются, почему такие цены? Да потому что только так можно оправдать вложенные силы и средства, – отмечает член Союза ремесленников области Индира Губашева.

Что касается туристов, то они бывают не так часто, как хотелось бы. А если и приезжают, то, как правило, не имеют возможности купить что-то интересное. К примеру, был случай, когда посол из Южной Кореи решил приобрести что-нибудь на память из поделок с национальным колоритом, но ничего не нашел. Тогда обратились к одному мастеру, который предложил две куклы в казахском стиле. Гость забрал обе и остался очень доволен. Это говорит о том, что продукция все же имеет спрос. Значит, необходимо искать выход на внешние рынки. И единственное, что помогает в этом, – Всемирная сеть.

К примеру, по словам председателя совета деловых женщин Региональной палаты предпринимателей Айгуль Акчаловой, представлявшей изделия жамбылских ремесленников на выставке в США, американцы хотели больше узнать о Таразе, вошедшем во Всемирный список городов ремесленников.

К слову, и гости из России – директор по продажам Семеновской фабрики «Хохлома» Светлана Романова и руководитель студии народного творчества «Гуслица» Сергей Коблов, ставшие участниками одной из международных выставок, – высоко оценили продукцию таразских умельцев. По их словам, у местных мастеров огромный потенциал и необычные изделия, которые, несомненно, будут интересны представителям других стран.

Между тем на то, что нет заинтересованности в хендмейде со стороны жителей региона, безусловно, влияет и отсутствие постоянных торговых точек, где желающие могли бы прийти и выбрать для себя или в подарок что-то особенное, а может быть, и сделать индивидуальный заказ. Хороший опыт в этом плане есть у алматинских мастеров.

Что касается Тараза, то несколько лет назад, когда речь зашла о строительстве Арбата, местные власти обещали выделить помещения под мастерские и торговый павильон, но, как говорится, воз и ныне там. Ремесленники по сей день не имеют своего постоянного места. Каждый решает проблемы собственными силами. А когда проводится какое-нибудь тематическое мероприятие, без них, оказывается, никак не обойтись.

– На мой взгляд, недостаточно проводить выставки, даже если они международного значения. Это разовые события, которые не всегда приносят желаемые плоды для умельцев. Говоря о сбыте, было бы хорошо открыть в городе большой магазин для ремесленников. Это давняя мечта, которая остается пока неосуществимой. Может быть, это можно реализовать при поддержке предпринимателей и меценатов, – выразила надежду Елена Голубинская. – Также ремесленники говорят о городке мастеров, где бы они могли заниматься своим любимым делом и параллельно реализовывать свой товар. Этот городок привлечет гостей и жителей Тараза, которые могли бы больше узнать о тех или иных ремеслах. Уверена, этот объект сыграл бы важную роль в развитии регионального туризма.

По мнению Индиры Губашевой, специализирующейся на росписи по коже и гончарном деле, для нее, как и для ряда других мастеров, важнее всего иметь полностью приспособленную под конкретное ремесло мастерскую, а затем уже возможность реализации. Когда нет благоприятных условий, то и работа не спорится, считает она.

– Недавно мне посчастливилось побывать в Узбекистане, где я с большим удовольствием наблюдала, как на самаркандской площади Регистан располагаются местные умельцы. Там они имеют и мастерские, и торговые места, о чем нам приходится пока только мечтать. А ведь наш Арбат, как известно, изначально задумывался быть ее аналогом. Но ни того, ни другого таразские ремесленники до сих пор не увидели, – рассказывает мастер.

Кроме того, в соседней стране хорошо налажены продвижение мастеров и сбыт их продукции. Они тесно работают с туристами и местной властью. Жамбылским умельцам в этом плане гораздо труднее.

Говоря о самой продукции, можно отметить, что изделия изготавливаются, как правило, из экологически чистых материалов. К примеру, шопперы Елены Голубинской – товар для широкого применения, рассчитанный практически на все категории покупателей. Сумки выполнены из различных типов тканей и имеют элементы художественной отделки в этническом стиле.

– Я владею 13-ю способами отделки тканей, поэтому стараюсь разнообразить ими шопперы. Смешивая разные виды отделки, придаю изделиям особую креативность. Этот товар является альтернативой полиэтиленовым пакетам, которые загрязняют окружающую среду. Продвигая на рынке шопперы, мы решаем экопроблему и воспитываем культурные ценности у населения. Осознанность людей в сохранении экосистемы, к сожалению, еще невысока, – говорит ремесленница.

В Жамбылской области немало сакральных мест. Через некоторые из них некогда проходил Великий Шелковый путь. И многие ремес­ленники, изучая родной край, переносят их образы в свои изделия. К примеру, нередко в сувенирах таразских рукодельниц можно увидеть изображения мавзолеев Айша-биби и Карахана, а на эко-сумках из войлока – наскальные рисунки. Таким образом люди знакомятся с историей.

Одной из необходимых мер для развития ремесленничества Елена Голубинская видит в большем вовлечении в творчество подрастающего поколения. Тогда можно будет говорить о традициях и преемственности. По ее мнению, важно возродить в школах уроки труда и оснастить соответствующие кабинеты спец­оборудованием. Также необходимо восстановить учебно-производственные комбинаты, где бы учащиеся познавали азы той или иной профессии.

– Благодаря им в свое время мы могли получить нужные навыки и умения, увидеть весь процесс производства продукции, – вспоминает Елена Голубинская. – Думаю, это было бы очень полезно сегодня. Такая работа поможет школьникам определиться с выбором профессии, избрать жизненный путь.

Подводя итоги, хочется сказать, что местные ремесленники-старожилы ждут поддержки со стороны местных властей уже более 30 лет. Они неоднократно обращались в органы исполнительной власти, но постоянно получали отказ. Откровенно говоря, мастера уже перестали надеяться, что однажды ситуация изменится в лучшую сторону. Именно поэтому многие творческие молодые люди уезжают в большие города, туда, где они могут получить поддержку и возможность самореализоваться. Но некоторым ремесленникам не хочется покидать свой родной край. Если все так и останется, то о каком городе ремесленников международного уровня может идти речь?