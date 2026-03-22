Непрерывное исполнение эпоса принесло Казахстану мировой рекорд

Культурный проект «Жыраулар жолымен» внесен в мировой реестр рекордов, передает Kazpravda.kz

В Актобе в течение 24 часов 36 жыршы непрерывно исполняли эпические произведения, сменяя друг друга каждые три часа. В программу вошел цикл «Қырымның қырық батыры», включающий 36 дастанов и около 31 тысячи строк, а также «Пайғамбарлар қиссасы».

Исполнение проходило по принципу непрерывного подхвата, что позволило сохранить целостность повествования и передать особенности древней школы жырау.

«Проект стал значимым вкладом в сохранение и популяризацию национального культурного наследия, а также в развитие традиций жырауского искусства среди молодежи», - отметили и в Министерстве культуры информации.

Итоги были официально зафиксированы представителем Всемирной книги рекордов GBR по странам Азии и Африки. После подтверждения достижение внесено в мировой реестр рекордов

Проект стал важным событием для возрождения традиции непрерывного исполнения эпоса, которая занимает особое место в казахской духовной культуре, а также способствовал укреплению интереса к национальному наследию.

