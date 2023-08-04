Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Требование лишних документов, нарушение норм госзакупок, нерегламентированные налоговые анализы и другие случаи установления адмбарьеров выявлены в Казахстане за 7 месяцев текущего года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.

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Так, в Акмолинской области бассейновая инспекция для продления разрешения на специальное водопользование требовала от предпринимателя заключение экологической экспертизы, не смотря на то, что правилами оказания данной госуслуги подобные заключения не предусмотрены – бизнесмен должен приложить к заявлению только электронную копию документа о наличии средств учета забора воды.

«В результате рекомендаций Антикора разрешение на водопользование выдано. Внесены рекомендации по привлечению к ответственности нерасторопных госслужащих», – говорится в сообщении.

При изучении образовательной системы, Антикоррупционной службой выявлен еще один риск давления на поставщиков услуг школьного питания.

Так, поданным агентства, акиматом столицы около 20 конкурсов было проведено без требуемых документов, хотя меню-раскладка является основным документом для обеспечения качества питания детей. По рекомендации Антикора органы госаудита отменили конкурсы, а Управление образования начало разработку необходимого документа.

Также в рамках проекта «Бизнеске жол» Антикор изучил нерегламентированные налоговые анализы органами госдоходов для проведения внеплановых проверок.

«По внесенным рекомендациям, уполномоченные госорганы закрепят основания для проведения подобных анализов и назначения проверок в новом Налоговом кодексе. Это позволит исключить коррупционный риск не только на системном уровне, но и на стадии формирования», – отметили в агентстве.

За 7 месяцев по рекомендациям Антикоррупционной службы разрешено порядка 450 проблемных кейсов бизнеса, затронувших права свыше 22 тыс. предпринимателей.