Неромантично, зато практично

Правовые отношения, регулирующие договорный режим имущества супругов, возникли в Казахстане не так давно. Они были закреплены Законом Рес­публики Казахстан «О браке и семье», принятым 17 декабря 1998 года.

Условия для двоих

До вступления в силу этого закона процент новобрачных или уже живущих в браке и заключавших брачный договор, был так мал, что о нем почти не говорили. Закон утратил силу в соответствии с Кодексом РК от 26 декабря 2011 года, но от перемены мест слагаемых сумма не поменялась. Желающих жить по правилам по-прежнему не так много.

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Более того, брачный договор может предусмотреть имущественные права детей, рожденных или усыновленных в браке.

Согласно статье 40 кодекса, брачный договор можно заключить как со дня подачи заявления на регист­рацию брака и до процедуры регист­рации, так и в любое время в период брака. Что же можно указать в брачном контракте? С его помощью супруги вправе изменить установленный законами РК режим общей совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все иму­щество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Согласно пункту 3 статьи 41, брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей. Он заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Впрочем, документ можно изменить или расторгнуть в любое время по совместному соглашению. Соглашение об изменении или о расторжении заключается также, как и сам договор – у нотариуса и в обязательном присутствии обоих супругов с документами, удостоверяющими личность, и правоус­танавливающими документами на недвижимость. Не допускается односторонний отказ от исполнения брачного договора, его условия должны исполнять оба супруга обязательно. Также можно расторгнуть или изменить брачный договор по решению суда, если совместно соглашения достигнуть не удалось.

Не разводит, а сохраняет

Если юридические тонкости способен разъяснить любой нотариус, то в мотивах решения о заключении брачного договора разобраться трудно. Менталитет казахстанцев таков, что заговорить о деньгах и о разделе имущест­ва накануне свадьбы считается чуть ли не позором. Такого жениха или невесту мигом обвинят в меркантильности, черствости и полном отсутствии романтизма. До сих пор миром правит культ вечной и единственной любви. Тогда как можно, еще не надев кольца или только что надев их, фактически заговорить о разводе? Зачем составлять бумагу, определяющую имущест­венные права супругов, если думаешь прожить всю жизнь совместно и в горе, и в радости?

Так-то оно так, но жизнь показывает, что от вечной и единственной любви через несколько лет может не остаться и следа. Тогда в худшем случае один из супругов уйдет ни с чем, а еще в более худшем вообще останется, как говорят экономисты, в минусе. В лучшем же случае супруги останутся добрыми друзьями ради детей, статуса в обществе и… как раз того самого имущества, права на которые описаны в брачном договоре. Опыт показывает, что брачный договор не провоцирует развод, а наоборот, в ряде случаев помогает сохранить брак. При наличии документа, составленного надлежащим образом, ни один из супругов не заинтересован в разводе по материальным сооб­ражениям.

Любопытный нюанс: юристы всегда говорят не «контракт», а «договор». Так правильнее не только с юридической точки зрения, но и с психологической: подсознательно слово «контракт» ассоциируется со сделкой, а значит, место меркантильности здесь найдется всегда. Тогда как слово «договор» звучит мягче, носит уважительный оттенок и иногда ассоциируется с круглым столом, спокойными переговорами за чашкой чая с последующим принятием оптимального решения.

Лишний вес ни при чем

К заключению брачного договора чаще прибегают люди с высоким уровнем достатка и граждане, повторно вступающие в брак. В основном это взрос­лые и уже состоявшиеся люди, не подверженные «ванильным» проявлениям романтических чувств. «На жизнь нужно смотреть трезво», – утверждают они. Да, это неромантично, зато дешево, надежно и практично, как заявил один из героев культового фильма «Бриллиантовая рука».

– Я работаю больше 15 лет, и за это время в моей практике было чуть больше 40 случаев заключения брачного договора, – говорит нотариус Алибек Кошанов. – Я сам думал, почему так мало? Во-первых, у нас семейные ценности все-таки развиты очень хорошо. Они отходят на второй план далеко не такими темпами, как в других странах. Семья держится на любви, – так считают наши граждане. Во-вторых, положа руку на сердце, смешно заключать брачный договор, если просто нет никакого существенного личного имущества. Если же будущим супругам все-таки есть что терять, я посоветовал бы заключить договор. Вспоминаю старую шутку. Начальник как-то застукал подчиненных за шахматами и пригрозил наказанием. «За что?» – удивились они. «От шахмат до пьянки – один шаг!» – изрек непреклонный босс. Так и здесь. От любви до ненависти – один шаг.

Случались в работе нотариуса и смешные моменты:

– Люди зарубежных фильмов насмотрятся и как давай все это у себя дома применять! Например, просят юриста включить в договор пункты, касающиеся личной жизни и увлечений: на сайты интимного характера не залезать, в компьютерные игры не играть, в другой город не ездить, лишнего веса не набирать и так далее. Я всегда разъясняю, что неимущественные отношения брачным договором не регулируются.

Договор – профанация?

Для полноты картины «Казах­станская правда» решила опросить несколько человек и выяснить, как они относятся к заключению брачного договора. 32-летний алматинец Алексей сурово ответил, что «…никогда не стал бы заключать брачный договор и сразу расстался бы с девушкой, которая о нем заговорила. Отношения – это романтика, размышления о возможном разводе все опошляют. Зачем жить с человеком, которому ты не доверяешь?»

25-летняя Асем поддерживает это мнение:

– Я считаю, что брачный договор – это профанация любви. Очень похоже на семейную проституцию. То есть у ваших отношений есть цена…

А вот 35-летняя Виктория высказалась в противоположном ключе:

– Мы с мужем заключили брачный контракт, потому что оба были разведены, и у нас у обоих свой бизнес, своя собственность. Да, жизненный опыт заставляет относиться к семейным отношениям более ответственно. И дело не в корысти или отсутствии любви. Если бы мы не любили друг друга, то могли бы просто не жениться. Но с брачным контрактом ситуация та же, что и, например, с автострахованием. Вы же не кричите друг другу: «Ты что, не доверяешь мне как водителю?» В жизни бывает всякое. И когда ты знаешь, что можешь потерять, это заставляет тебя принимать правильные решения.