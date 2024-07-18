Крупные торговые сети оштрафовали в Алматы

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За полгода к ответственности привлечено 2 228 субъектов торговли, нарушивших торговое законодательство, передает Kazpravda.kz

За повышение торговой надбавки к адмответственности привлечены крупные торговые сети SMALL и METRO в Алматы, а также крупнейший в мегаполисе гастроном премиум-класса Esentai Gourmet.

«За 6 месяцев текущего года возбуждено 2 357 административных дел за нарушение торгового законодательства. По их результатам вынесены 2 228 постановлений по привлечению к административной ответственности, из них 381 в виде штрафа и 1 847 предупреждений за нарушения, совершенные впервые. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель результатов государственного контроля за 6 месяцев текущего года вырос более чем в 2 раза», – рассказали в Минторговли.

Наибольшее количество нарушений наблюдается по двум статьям КоАП – это превышение торговой надбавки на СЗПТ (ст. 204-4 КоАП) и применение разных цен либо за отсутствие ценников (ч. 4 и 5 ст. 193 КоАП).