Несколько участков дорог временно закроют в Астане

По согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улицы Д.Кунаева и проспекта Туран, а также улицы Ондирис, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото с сайта акимата Астаны

В связи с ремонтом с 19 по 20 августа текущего года движение будет полностью перекрыто для автотранспортных средств на пересечении улицы Кунаева и проспекта Туран.

Кроме того, с 19 августа по 7 сентября частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Северной объездной до транспортной развязки.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.