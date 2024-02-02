Нет предела совершенству

Но примечательно вовсе не это, а, скорее, то, что наша героиня преподает английский язык. Да, да, наследие великого просветителя казахского народа актуально как никогда и, более того, применимо в изучении абсолютно любого языка.

– Особое внимание Ахмет Байтурсынулы уделил обучению детей только на одном языке. Например, казахский язык преподавал по методике монолингвизма, то есть без перевода. Это позволяет быстрее освоить речь изучаемого языка. Эту методику практикую и я на своих уроках английского, – рассказала учитель английского языка Костанайской НИШ Миизгуль Каримулдина. – Также использую в своей работе форму дифференциации по типам восприятия. Они определяются пятью чувствами – это зрение, слух, осязание, вкус и обоняние. В связи с этим существует несколько способов получения информации: услышать, увидеть, почувствовать на ощупь, почувствовать аромат и в современном мире – цифровизировать. Байтурсынулы считал, что психологически каждый человек воспринимает информацию по-разному. И это действительно так.

Опыт костанайского педагога высоко оценило жюри республиканского конкурса панорамных уроков «Идеи А. Байтурсынулы в педагогической практике» – Миизгуль Каримулдина завоевала почетное первое место.

Впрочем, для нее это был нелегкий опыт. Все потому, что весь материал урока педагогу пришлось переводить с английского на казахский. И хотя у участников была возможность представить свои работы как на государственном, так и на русском языке, Миизгуль Каримулдина решила использовать родной язык просветителя.

– Я владею тремя языками. Базовый – русский, поскольку в моей семье все разговаривают на этом языке и в школе я училась на русском, второй – английский, на котором я веду уроки, и третий – казахский, поскольку пока я им владею на недостаточном уровне. Но при любой возможности стараюсь повышать свой уровень знаний государственного языка. И надо сказать, что конкурс мне в этом тоже очень помог. Он способствовал расширению моего словарного запаса, повторению грамматики языка, ознакомлению с его богатством и красотой. Думаю, удалось прикоснуться к наследию великого учителя и просветителя, обновить и дополнить свои знания по методике преподавания языка, – призналась педагог.

Миизгуль Каримулдина не останавливается на достигнутом, продолжая штудировать книги, посещать курсы, в общем, использовать всевозможные источники для продолжения изучения государственного языка. Это помогает ей не только в жизни, но и в профессиональной деятельности. Она ведет английский не только в русских классах, но и в казахских, и порой некоторые нюансы грамматики школьникам необходимо разъяснять на их родном языке. К тому же каждые два года учителя НИШ сдают Казтест на знание государственного языка, к которому Миизгуль готовится скрупулезно, развивая свои навыки говорения и письма. По итогам последнего тестирования достигла уровня А2. Но нет предела совершенству, и нашей героине есть к чему стремиться: впереди еще три уровня – В1, В2 и С1, которые педагог Каримулдина намеревается освоить в ближайшее время.