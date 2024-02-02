Нет предела совершенству

Общество
17
Валентина Мелехова

Методики Ахмета Байтурсынулы использует в своей деятельности педагог Костанайской НИШ Миизгуль Каримулдина.

фото предоставлено Миизгуль Каримулдиной

Но примечательно вовсе не это, а, скорее, то, что наша героиня преподает английский язык. Да, да, наследие великого просветителя казахского народа актуально как никогда и, более того, применимо в изучении абсолютно любого языка.

– Особое внимание Ахмет Байтурсынулы уделил обучению детей только на одном языке. Например, казахский язык преподавал по методике монолингвизма, то есть без перевода. Это позволяет быстрее освоить речь изучаемого языка. Эту методику практикую и я на своих уроках английского, – рассказала учитель английского языка Костанайской НИШ Миизгуль Каримулдина. – Также использую в своей работе форму дифференциации по типам восприятия. Они определяются пятью чувствами – это зрение, слух, осязание, вкус и обоняние. В связи с этим существует несколько способов получения информации: услышать, увидеть, почувствовать на ощупь, почувствовать аромат и в современном мире – цифровизировать. Байтурсынулы считал, что психологически каждый человек воспринимает информацию по-разному. И это действительно так.

Опыт костанайского педагога высоко оценило жюри республиканского конкурса панорамных уроков «Идеи А. Байтурсынулы в педагогической практике» – Миизгуль Каримулдина завоевала почетное первое место.

Впрочем, для нее это был нелегкий опыт. Все потому, что весь материал урока педагогу пришлось переводить с английского на казахский. И хотя у участников была возможность представить свои работы как на государственном, так и на русском языке, Миизгуль Каримулдина решила использовать родной язык просветителя.

– Я владею тремя языками. Базовый – русский, поскольку в моей семье все разговаривают на этом языке и в школе я училась на русском, второй – английский, на котором я веду уроки, и третий – казахский, поскольку пока я им владею на недостаточном уровне. Но при любой возможности стараюсь повышать свой уровень знаний государственного языка. И надо сказать, что конкурс мне в этом тоже очень помог. Он способствовал расширению моего словарного запаса, повторению грамматики языка, ознакомлению с его богатством и красотой. Думаю, удалось прикоснуться к наследию великого учителя и просветителя, обновить и дополнить свои знания по методике преподавания языка, – призналась педагог.

Миизгуль Каримулдина не останавливается на достигнутом, продолжая штудировать книги, посещать курсы, в общем, использовать всевозможные источники для продолжения изучения государственного языка. Это помогает ей не только в жизни, но и в профессиональной деятельности. Она ведет английский не только в русских классах, но и в казахских, и порой некоторые нюансы грамматики школьникам необходимо разъяснять на их родном языке. К тому же каждые два года учителя НИШ сдают Казтест на знание государственного языка, к которому Миизгуль готовится скрупулезно, развивая свои навыки говорения и письма. По итогам последнего тестирования достигла уровня А2. Но нет предела совершенству, и нашей героине есть к чему стремиться: впереди еще три уровня – В1, В2 и С1, которые педагог Каримулдина намеревается освоить в ближайшее время.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Эти Игры останутся в нашей истории
Горячий лед
Впервые в Азии
Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в Индии
С позиций не отступили
«Айқап» и «Қазақ»: общие интересы и цели
Путеводная звезда
На холстах – вся жизнь
«Здесь живу, работаю, говорю»
Национальное по форме, интернациональное – по содержанию
Такси заказывали?
Продолжая традиции Амре
В любом возрасте
Дорогу осилит идущий
Наше общее дело
Переехать? Легко!
Пока не поздно
Шанс есть у всех
Указ Президента Республики Казахстан
Нет предела совершенству
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Вспомнить забытое старое…
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Около 50-ти ножевых ранений нанес пьяный сосед брату и сестре в Мангистау
Свыше 1,9 тыс. подземных толчков зафиксировано в РК за пять дней
«КазТрансОйл» сохранит стоимость транзита нефти РФ в Китай
Вопросы сотрудничества с Китаем обсудил Роман Скляр с Хао Минцзинем
Отделение для реабилитации онкобольных открыли в Актобе
Казахстан и ЕС продолжают работу по либерализации визового режима
Врачебная ошибка
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

«Здесь живу, работаю, говорю»
С позиций не отступили
Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в…
Прогноз по паводкам дал Казгидромет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]