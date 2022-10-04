Нет требования – нет и наказания

В Послании народу Президент поручил внедрить регулирование с чистого листа. О том, что делается государством для существенного снижения нагрузки на бизнес и формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы, в интервью «Казахстанской правде» рассказала кандидат экономических наук, заместитель директора департамента бизнес-регулирования и развития конкуренции НПП РК «Атамекен» Динара Акынбекова.

– Динара Нургалиевна, расскажите, как продвигается работа по улучшению бизнес-климата в Казахстане?

– Ключевые задачи по проведению реформы отражены в указе Главы государства о мерах по внедрению новой регуляторной политики, подписанном 31 декаб­ря 2020 года.

Во исполнение данного поручения нами совместно с Министерством национальной экономики и привлеченными отечественными и зарубежными экспертами выработаны базовые подходы, которые нашли отражение в законе от 30 декабря 2021 года по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

– Какие идеи заложены в основу этой работы?

– Ключевым посылом закона выступает тезис, что госрегулирование должно иметь место лишь в случае наличия риска для жизни и здоровья людей, экологии, правопорядка и нравственности. Наряду с этим будут введены и другие апробированные за рубежом инструменты обеспечения качества регулирования. К примеру, при введении одного нового требования будут отменены два действующих.

Один из больших блоков изменений касается модернизации системы госконтроля и надзора. Уровень жесткости госрегулирования будет зависеть от уровня риска. Также планируется автоматизация оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля, надзора и отчетности.

Законодательно закреплено требование о предоставлении субъектами отчетности только в случаях, прямо предусмотренных в законах.

В целом закон направлен на то, чтобы любые требования к бизнесу основывались на понятных мотивах госрегулирования, были практически исполнимыми, изложенными в доступной форме без двоякого толкования, удобными и необременительными. Все это позволит сократить административные издержки для субъектов предпринимательства.

– Поясните, каким образом предполагается сократить излишнее регулирование и административные издержки для бизнеса?

– В законе четко определены семь базовых условий к формированию регуляторных требований. Во-первых, они включают обоснованность.

Регуляторные инструменты и⁄или требования вводятся исключительно для устранения имеющегося риска причинения вреда (ущерба) правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, обороне и безопасности государства. При этом вводится равенство субъектов предпринимательства, что означает недопущение установления различных правовых режимов и требований для отдельных субъектов рынка, в том числе для субъектов квазигосударственного сектора.

Большое значение разработчики законопроекта уделили открытости, то есть понятности мотивов введения регуляторного инструмента и предоставления субъектам предпринимательства достаточного времени для приведения своей деятельности в соответствие с таким инструментом.

В числе базовых условий значатся также исполнимость – практическая возможность исполнения субъектами предпринимательства вводимого регуляторного инструмента или требования; определенность – изложение норм, регламентирующих регуляторные инструменты, в понятной, доступной форме, не допускающей двоякого толкования или неопределенности.

На мой взгляд, соразмерность и рациональность (соответствие уровня жесткости уровню риска наступления неблагоприятных событий) и последовательность, иными словами, соответствие новых и⁄или изменяемых регуляторных инструментов и⁄или требований документам системы государственного планирования, вполне логично вписываются в перечень базовых условий, которые помогут сформировать новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности с чистого листа.

– Означает ли это, что появится список – топ-лист обязательных требований?

– Действительно, основной новеллой нового подхода к регулированию предпринимательской деятельности с чистого листа является внедрение реестра обязательных требований. Это будет единая база, содержащая исчерпывающий перечень всех требований к бизнесу. Она позволит предпринимателю ознакомиться со всей правовой базой ведения бизнеса.

В реестре будут содержаться только те требования, которые соответствуют новой регуляторной политике. Если требование не включено в реестр, то начиная с 2023 года по нему госорган не сможет проверять и наказывать. То есть нет требования, нет и наказания.

– Динара Нургалиевна, как скоро пересматриваются требования?

– В целях эффективного использования времени и ресурсов на уровне Правительства утверж­ден план-график по организации и проведению работы по внед­рению регулирования с чис­того листа на 2022–2023 годы. В данном документе предусмот­рены все организационные меры, сроки и этапы исполнения, закреплены ответственные государственные органы.

В рамках сетевого плана-графика ведется полномасштабная работа по пересмотру действую­щего регулирования. В орбиту данной работы в помощь госорганам и для реализации принципа транспарентности государства вовлечено более 100 отраслевых экспертов, представителей бизнеса и общественных организаций. При государственных органах созданы отраслевые рабочие группы по пересмотру.

Сейчас уже сформирован второй пакет законодательных инициатив по вопросам новой регуляторной политики.

Начиная с марта текущего года по настоящее время НПП «Атамекен» проведены обучающие семинары по вопросам новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. Обучение проводилось для представителей государственных органов и бизнеса, которые непосредственно участвуют в работе по пересмотру требований к бизнесу и входят в состав отраслевых рабочих групп.

Им были разъяснены базовые подходы, принципы и требования новой регуляторной политики, в соответствии с которыми в течение 2022–2023 годов необходимо пересмотреть весь массив регуляторных актов (нормативных правовых актов и прочих документов, содержащих требования к бизнесу).

Также «Атамекеном» проводятся дополнительные точечные разъяснения для членов рабочих групп по проведению оценки регуляторных актов на соответствие условиям формирования требований к бизнесу. Ведется постоянный мониторинг процесса пересмотра требований, мы оказываем консультационную поддержку представителям госорганов и привлеченным отраслевым экспертам.

За май – сентябрь 2022 года проведено 143 консультационных совещания с госорганами и рабочими группами.

– Когда, по предварительным данным, ожидается внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности?

– Согласно утвержденному плану-графику данная работа поделена на три этапа. В ходе первого из них предусмотрена работа по пересмотру требований в шестнадцати сферах экономики, срок ее завершения – сентябрь. На втором этапе подключатся еще одиннадцать сфер со сроками октябрь – декабрь. И с января по июль 2023 года экспертам предстоит проанализировать требования еще в девятнадцати сферах бизнеса.

По итогам анализа регуляторных актов госорганы должны обеспечить пересмотр выявленных требований, которые не соответствуют принципам новой регуляторной политики.

– Динара Нургалиевна, поделитесь, пожалуйста, первыми результатами пересмотра требований к бизнесу.

– На сегодня в рамках первого этапа завершен анализ в девяти сферах из шестнадцати. Это сферы транспорта, торговли, общест­венного питания, услуг проживания, операций с недвижимым имуществом, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, компьютерного прог­раммирования, защиты прав потребителей, информации и связи.

По итогам анализа в этих сферах выявлено 27 928 требований, из которых порядка 3,8 тысячи, или 13,6%, не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики и будут отменены или пересмотрены.

Далее до конца 2023 года нам предстоит аналогичная работа по всем остальным сферам предпринимательской деятельности. Мы полагаем, что регулирование с чистого листа позволит снизить нагрузку на бизнес, сократить неэффективные и устаревшие требования.