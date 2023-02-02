Нет замены селам

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Марина Демченко

Объединение усилий государства, местных органов, науки и бизнеса способно вывести сельские территории на траекторию устойчивого социально-экономического развития.

Второе дыхание

– Актуальность развития сельских территорий возрастает из-за ряда причин, включая рост урбанизированности, тенденции сокращения занятости населения в сельском хозяйстве и снижения его роли как низкодоходной отрасли, – считает доктор экономических наук, завотделом Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских территорий Шолпан Акимбекова. – И не случайно Президент в своей предвыборной платформе особое внимание уделил развитию села. Выступая на церемонии инаугурации в ноябре 2022 года, Глава государства отметил, что «улучшение условий жизни сельчан – дело чести для нас», и поручил Правительству разработать концепцию развития села сроком на пять лет, обобщить и систематизировать все сельские проекты.

Основными инструментами этой государственной политики на сегодня являются госпрограмма развития регионов и спецпроект «Ауыл – ел бесігі», цель которых – создание современной сельской жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Госпрограмма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» посредством финансовой поддержки призвана служить развитию малых форм хозяйствования и альтернативных видов деятельности на селе. В рамках этих программ на обновление и модернизацию инфраструктуры сел направляются значительные инвестиции. Каких результатов удалось добиться государству за последние годы в этом благородном деле? Что необходимо срочно менять?

В настоящее время поселенческий потенциал села насчитывает 6 293 населенных пункта. По оценке МНЭ РК, в 3 500 из них имеется необходимый ресурс для соз­дания комфортной среды проживания более 65% сельского населения. Причем только 1 150 из них – это опорные села с развитой социально-производственной инфраструктурой. Тенденцию к последующему упразднению имеют около 2,8 тыс. сел, в которых проживает около миллиона сельских жителей.

– Приведенные статданные наглядно демонстрируют важность сельской местности как среды проживания для 7,7 миллиона человек. В селах сегодня проживает 40,7% всего населения республики, по­этому справедливо рассматривать ее как страну со значительным удельным весом сельского населения и трудовых ресурсов. Выходит, сегодня село – огромный неиспользованный резерв для развития экономики Казахстана, – отмечает эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, прослеживается явный риск старения населения. Несмотря на усилия государства, отмечается тенденция заметного сокращения численности сельской молодежи в возрасте от 15 до 28 лет – с 2 млн человек в 2011 году до 1,6 млн – в 2022-м. За эти годы удельный вес молодых в общей численности сельского населения сократился с 27,3 до 20,8%, тогда как количество пенсионеров выросло на треть (33%).

Диспропорции возрастной структуры наблюдаются прак­тически во всех регионах рес­публики.

Едут в город

– Одной из причин быстрого старения села является миграция, главным образом, казахстанцев трудоспособного возраста, – подчеркивает Шолпан Акимбекова. – В последние 10 лет в сельской местности складывается отрицательное сальдо миграции. Основная часть выбывших (97%) участвует во внутренней миграции, перемещаясь по стране из одной области или района в другой. Отсутствие постоянной работы вынуждает сельчан искать заработок вне места фактического проживания.

Так, в 2021 году в трудовой миграции участвовало почти полмиллиона человек, из них 27% ежедневно перемещались на работу до областного центра, у 30% работа находилась в другой области, а у 43% – в пределах своей. Миграция сельского населения в города продолжается, несмотря на усилия государства снизить на них нагрузку путем осуществления программ модернизации села, мер поддержки и стимулов для привлечения молодых специалистов, развития малого предпринимательства.

Наиболее высокой миграцион­ной подвижности подвержены специалисты технических (17%), педагогических (16%), экономических (11%) наук. Бесспорно, стабильная занятость остается основным условием роста доходов сельского населения и социальной защиты.

С 2011 года численность экономически активного сельского населения сократилась на 8%, в то же время на 27% возросла прослойка граждан, в силу возраста и других причин выбывшая из состава рабочей силы. Наблюдаемая экспертами устойчивая тенденция сокращения сельской занятости (с 3,9 млн человек в 2011 году до 3,6 млн в 2021-м) указывает на снижение уровня трудовой активности села.

– Эти данные свидетельствуют о низкой эффективности использования рабочей силы, особенно молодежи. В селах большинства регионов не создаются рабочие места, основанные на инновациях и новых технологиях. Все так же высок уровень самостоятельно занятых, среди которых, надо признать, немало безработных, – говорит эксперт.

По ее словам, самая трудонасыщенная отрасль, где работает 1,2 млн человек, или более трети занятого в сельской экономике населения, – это сельское хозяйство. За 10 лет трудовой потенциал аграрного сектора сократился более чем вдвое – с 28,3% в 2010-м до 13,5% в 2020 году.

При этом в структуре занятых в сельскохозяйственном производстве доля самозанятых остается высокой – 58%. Важно и то, что в этой группе увеличивается число граждан со средним профессиональным (специальным) образованием.

Диверсификация аграрной занятости привела к перерас­пределению сельских трудовых ресурсов в другие сферы деятельности. Например, доля в услугах увеличилась с 53 до 67%. Но, к сожалению, все так же свободной на рынке труда остается ниша в сфере заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции, особенно плодоовощной, картофельной и мясомолочной.

Не развита также сеть агросервисного обслуживания фермеров: агрохимического, ремонтно-технического, грузоперевозок и других подобных направлений.

– Очевидно, что основная проб­лема сокращения численности работников, занятых в сельско­хозяйственном производстве, – снижение материальной заинтересованности молодежи в сельскохозяйственном труде. Заработная плата в сельском хозяйстве остается самой низкой в экономике: разрыв ее по сравнению со среднемесячной зарплатой по всем видам деятельности превышает 1,6 раза, а в горнодобывающей промышленности – более чем втрое.

За последнее десятилетие зарплата в сельском хозяйстве балансирует вокруг 60-процентной отметки по отношению к среднереспубликанскому уровню, не обеспечивая ни воспроизводство рабочей силы, ни стимулирование труда, – продолжает Шолпан Акимбекова.

Накопление столь значительного трудового потенциала, причем достаточно качественного, образованного, в малодоходных хозяйствах, которые на волне нарастающего дефицита квалифицированных кадров как бы «обеспечивают» занятость сельских жителей, является негативной тенденцией. По мнению эксперта, все это свидетельствует о непреодоленных трудностях в сфере занятости и развития рынка труда.

Инструменты
для подъема

По официальным статданным, доля низкодоходного населения в сельской местности составляет 7,2%, что в 1,7 раза выше уровня 2016 года. Такое положение экс­перт объясняет тем, что на селе затраты фермеров на производство продукции увеличились, а цены на нее остались прежними.

В структуре денежных доходов сельского населения Шолпан Акимбекова отмечает значительный рост социальных трансферов (с 17% в 2012 году до 29% в 2021-м) на фоне уменьшения доходов от трудовой деятельности.

– Осуществление программ развития казахстанского села свидетельствует о том, что данный процесс развивался постепенно по мере выполнения каждого из проектов сельской поддержки, в то время как выбирать направления развития тех или иных сельских территорий необходимо, основываясь на потребностях производства.

Только объединение усилий государства, местных органов управления, науки и бизнеса способно вывести сельские территории на траекторию устойчивого социально-экономического развития. В этих условиях реализация вышеуказанных системных мер по ревитализации села позволит создать благоприятные условия для жизнедеятельности сельского населения страны, – уверена Шолпан Акимбекова.

В текущем году в республике утверждена Программа повышения доходов населения до 2025 года, одной из задач которой является увеличение занятости и повышение трудовых доходов в сельской местности. Добиться этого предлагается путем масштабирования опыта Жамбылской области по всей рес­публике: кредитовать ЛПХ по направлениям животноводства, растениеводства и на развитие собственного бизнеса, создавать семейные хозяйства через новые формы вовлечения в оборот сельско­хозяйственных земель, освое­ния орошаемых угодий.

– Если мы заботимся о продовольственной безопасности страны, то должны подойти комп­лексно к развитию сельских поселений, чтобы значительно повысить качество и уровень жизни сельчан. Государственная политика при разработке Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы должна предусматривать реализацию мер, направленных на совершенст­вование нормативно-правового, организационного, научного, кадрового и программного обеспечения. Необходимо запланировать рост ресурсного обеспечения на базе укрепления аграрного сектора, диверсификации и развития всей сельской экономики, общего экономического роста и усиления господдержки.

Было бы правильно отнести к мерам сельского развития поддержку тех отраслей сельского хозяйства, которые имеют важное региональное значение и служат для жизнеобеспечения сельского населения конкретных регионов, – предлагает Шолпан Акимбекова. – Все это позволит значительно повысить уровень занятости и доходов сельчан, снизить распространение бедности, улучшить среду проживания. На этой основе замедлятся миграцион­ные процессы, расширится количество регионов со стабильным и растущим сельским населением.

Ускорит сближение стандартов жизни сельского населения с городским, на взгляд доктора экономических наук, поддержка сельскохозяйственного производства, в том числе малых хозяйств, а также несельскохозяйст­венных видов деятельности (например, агротуризма).

Необходимо также развивать социальную и инженерную инфраструктуру, в том числе строить благоустроенное жилье для молодых специалистов, развивать дорожно-транспортную сеть. В сельской школе следует восстановить профессиональную ориентацию и трудовую подготовку для работы в агропромышленном комплексе и других значимых на селе сферах трудовой деятельности.

Не лишним будет и широкое освещение позитивного опыта обустройства сел для привлечения в них квалифицированных специалистов, а также создание «точек роста» путем поддержки крупных и средних агроформирований, расположенных в сельских населенных пунктах.

#село

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