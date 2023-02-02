Нет замены селам

Второе дыхание

– Актуальность развития сельских территорий возрастает из-за ряда причин, включая рост урбанизированности, тенденции сокращения занятости населения в сельском хозяйстве и снижения его роли как низкодоходной отрасли, – считает доктор экономических наук, завотделом Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских территорий Шолпан Акимбекова. – И не случайно Президент в своей предвыборной платформе особое внимание уделил развитию села. Выступая на церемонии инаугурации в ноябре 2022 года, Глава государства отметил, что «улучшение условий жизни сельчан – дело чести для нас», и поручил Правительству разработать концепцию развития села сроком на пять лет, обобщить и систематизировать все сельские проекты.

Основными инструментами этой государственной политики на сегодня являются госпрограмма развития регионов и спецпроект «Ауыл – ел бесігі», цель которых – создание современной сельской жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Госпрограмма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» посредством финансовой поддержки призвана служить развитию малых форм хозяйствования и альтернативных видов деятельности на селе. В рамках этих программ на обновление и модернизацию инфраструктуры сел направляются значительные инвестиции. Каких результатов удалось добиться государству за последние годы в этом благородном деле? Что необходимо срочно менять?

В настоящее время поселенческий потенциал села насчитывает 6 293 населенных пункта. По оценке МНЭ РК, в 3 500 из них имеется необходимый ресурс для соз­дания комфортной среды проживания более 65% сельского населения. Причем только 1 150 из них – это опорные села с развитой социально-производственной инфраструктурой. Тенденцию к последующему упразднению имеют около 2,8 тыс. сел, в которых проживает около миллиона сельских жителей.

– Приведенные статданные наглядно демонстрируют важность сельской местности как среды проживания для 7,7 миллиона человек. В селах сегодня проживает 40,7% всего населения республики, по­этому справедливо рассматривать ее как страну со значительным удельным весом сельского населения и трудовых ресурсов. Выходит, сегодня село – огромный неиспользованный резерв для развития экономики Казахстана, – отмечает эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, прослеживается явный риск старения населения. Несмотря на усилия государства, отмечается тенденция заметного сокращения численности сельской молодежи в возрасте от 15 до 28 лет – с 2 млн человек в 2011 году до 1,6 млн – в 2022-м. За эти годы удельный вес молодых в общей численности сельского населения сократился с 27,3 до 20,8%, тогда как количество пенсионеров выросло на треть (33%).