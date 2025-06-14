Израильский премьер в обращении к народу Ирана заявил, что режим в Тегеране никогда не был так слаб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал "гордый народ Ирана" восстать против руководства Исламской Республики.

"Режим не знает, что его поразило или еще поразит. Он никогда не был так слаб. Это ваша возможность встать и позволить услышать ваши голоса", - заявил Нетаньяху в видеообращении, обнародованном вечером в пятницу, 13 июня.

Он также повторил лозунг "Женщина, жизнь, свобода!", который скандировали во время антиправительственных протестов в Иране в 2022 году.

"Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну", - заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что цель военной операции против Ирана - "предотвратить ядерную и баллистическую угрозу, исходящую от исламского режима".

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран "пересек красные линии после того, как осмелился обстрелять ракетами места сосредоточения гражданского населения в Израиле". Кац заверил, что Израиль добьется того, чтобы "режим аятолл заплатил очень высокую цену за свои гнусные действия".

Между тем неназванный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пригрозил Израилю ударами по его экономической и энергетической инфраструктуре в том случае, если критическая инфраструктура Ирана пострадает в результате будущих атак Израиля, передает государственное агентство Fars.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с его британским коллегой Дэвидом Лэмми подчеркнул, что призывы к сдержанности со стороны Ирана неоправданны, передает Reuters.

В ночь на 13 июня Израиль нанес мощные удары по целому ряду целей в Иране, включая объекты в Тегеране и ядерном центре в Натанзе. В результате атак были убиты в числе прочих начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.

Тегеран назвал израильские удары "объявлением войны". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю тяжелыми последствиями. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть о нападении. По данным израильской армии, Иран в ответ выпустил по Израилю не менее ста дронов, большинство из них были перехвачены израильской системой ПВО.

В то время как мировое сообщество призвало к деэскалации и сдержанности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция "продлится много дней".