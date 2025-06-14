Нетаньяху призвал иранцев восстать против правительства

В мире
14

Израильский премьер в обращении к народу Ирана заявил, что режим в Тегеране никогда не был так слаб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Xinhua/dpa/picture alliance

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал "гордый народ Ирана" восстать против руководства Исламской Республики.

"Режим не знает, что его поразило или еще поразит. Он никогда не был так слаб. Это ваша возможность встать и позволить услышать ваши голоса", - заявил Нетаньяху в видеообращении, обнародованном вечером в пятницу, 13 июня.

Он также повторил лозунг "Женщина, жизнь, свобода!", который скандировали во время антиправительственных протестов в Иране в 2022 году.

"Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну", - заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что цель военной операции против Ирана - "предотвратить ядерную и баллистическую угрозу, исходящую от исламского режима".

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран "пересек красные линии после того, как осмелился обстрелять ракетами места сосредоточения гражданского населения в Израиле". Кац заверил, что Израиль добьется того, чтобы "режим аятолл заплатил очень высокую цену за свои гнусные действия".

Между тем неназванный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пригрозил Израилю ударами по его экономической и энергетической инфраструктуре в том случае, если критическая инфраструктура Ирана пострадает в результате будущих атак Израиля, передает государственное агентство Fars.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с его британским коллегой Дэвидом Лэмми подчеркнул, что призывы к сдержанности со стороны Ирана неоправданны, передает Reuters.

В ночь на 13 июня Израиль нанес мощные удары по целому ряду целей в Иране, включая объекты в Тегеране и ядерном центре в Натанзе. В результате атак были убиты в числе прочих начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.

Тегеран назвал израильские удары "объявлением войны". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю тяжелыми последствиями. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть о нападении. По данным израильской армии, Иран в ответ выпустил по Израилю не менее ста дронов, большинство из них были перехвачены израильской системой ПВО.

В то время как мировое сообщество призвало к деэскалации и сдержанности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция "продлится много дней".

#Израиль #Иран #Биньямин Нетаньяху

Популярное

Все
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Для ценителей казахской кухни
Apricot Fest оставил море позитивных эмоций
Творцы добра
Молочный флагман республики
Листая страницы старинных книг
В регионе построят 12 новых организаций образования
Музыкант с большой буквы
Сервис, кадры, инвестиции
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Искусству не нужен переводчик
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Из рыболовов – в рыбоводы
Лекарственную просрочку теперь можно сдать
Новоселье у осетра
Распоряжение Главы государства об освобождении от должности
Чтобы помнили
Импортозависимость будет снижена
Экоподарки от природы
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Восточный путь Турсуна Султанова
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
Землетрясение ощущалось близ Алматы
Казахстан захватил цифровое лидерство в Центральной Азии
Назначен советник Главы государства
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов

Читайте также

Около 60 человек погибли в ЮАР из-за снегопадов и дождей
В Индии Boeing 787 рухнул на жилой район
Температура поверхности мирового океана приблизилась к исто…
Илон Маск извинился за свои посты о Трампе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]