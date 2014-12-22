Неудавшийся грабеж Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Преступление было совершено в октябре. Тогда неизвестные лица в масках ворвались на территорию ТОО, связали охранников, а затем, используя отбойный молоток, попытались похитить сейф с деньгами. Но сторож предприятия при нападении все же успел вызвать мобильную группу охранной организации. Опасаясь быть застигнутыми на месте преступления, налетчики скрылись ни с чем.



Спустя два месяца оперативники задержали подозреваемых – молодых людей 1981, 1987 и 1992 годов рождения. Двое из них родом из Кокшетау, а третий – из Атбасара, все ранее судимы. Как установили полицейские, в местах лишения свободы троица и познакомилась. Поддерживали связь молодые люди и после освобождения. В начале октября один из парней позвонил своему знакомому и предложил совершить разбойное нападение на ТОО, в котором, по его словам, он недолгое время проработал заправщиком. Привлекли и третьего приятеля.



В настоящее время у следствия имеются признательные показания и вещественные доказательства. Теперь криминальной тройке «светят» новые сроки.