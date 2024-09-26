Нейросеть показала встречу казахстанских звезд с их молодыми версиями

Казахстанские знаменитости встретили себя молодыми и юными благодаря искусственному интеллекту, сообщает Kazpravda.kz

Видеоролик, вызывающий ностальгию, опубликовал на своей странице в Instagram ИИ-специалист, сооснователь медиахолдинга «Давай Сходим» Бакдаулет Бекжанов.

В кадре можно увидеть, какими были в молодости знаменитые артисты, ставшие народными любимцами – Батырхан Шукенов, Бибигуль Тулегенова, Шакен Айманов, Тунгышбай Жаманкулов, Асанали Ашимов и видный общественный и государственный деятель Динмухамед Кунаев.

Напомним, Blockchain & AI Technology Center (BAITC) и Astana Hub при поддержке Минцифры запустил бесплатный образовательный курс по искусственному интеллекту.