Незабытая мелодия для флейты

Свежий выпуск
64
Юлия Миленькая

Казахстанский флейтист Ержан Кушанов выступил на сцене Мариинского театра и провел мастер-класс в рамках международного фестиваля «Виртуозы флейты и Северная лира».

фото из архива Ержана Кушанова

Организаторы фестиваля – солисты Мариинского театра Денис Лупачев и Софья Кипрская. В разные годы в нем принимали участие такие музыканты, как Эммануэль Паю, Жульен Бодиман, Патрик Галлуа, Денис Буряков, Сара Лу­вион, Кадзунори Сео, Матье Дюфор… Ержан Кушанов – лауреат международных конкурсов, солист Казахской государственной филармонии им. Жамбыла – в этом году смог расширить гео­графию почетных участников фестиваля и впервые вписать в нее Казахстан.

– Я был включен практически во все программы и концерты фестиваля, меня также пригласили провести мастер-класс. Это стало огромной честью для меня, – рассказывает Ержан Кушанов. – Были отобраны лучшие молодые музыканты, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, с которыми я проводил занятия.

Казахстанский музыкант получил от студентов самые положительные отзывы. Ребята буквально не хотели отпускать его, по завершении мастер-класса аплодировали, просили сфотографироваться.

На открытии фестиваля Ержан Кушанов исполнил пьесу Адильжана Толукпаева «Шабыт», получив высокие оценки, адресованные как ему самому, так и автору произведения. И это стало двойной победой для пространства классической музыки Казахстана.

– В рамках фестиваля я также исполнил казахские кюи – «Аққу» Нургисы Тлендиева (переложение для флейты Ержана Кушанова и Олжаса Сатбаева) и «Адай» Курмангазы (переложение Анатолия Гайсина), – продолжил Ержан Кушанов. – Зрителям я рассказал об этих произведениях, а также в целом о кюях, казахской музыке и культуре. Публика проявила большой интерес к моей презентации.

Казахстанский флейтист выступил в качестве дирижера и солиста струнного оркестра Мариинского театра, исполнив Концерт соль минор для флейты и струнного оркестра Антонио Вивальди. С большим успехом был сыгран Концерт Вивальди для четырех скрипок и ансамбля в переложении для флейты. В составе флейтового квартета выступили Ирина Стачинская, Ержан Кушанов, Антон Селиверстов и Денис Лупачев.

На закрытии фестиваля Ержан Кушанов исполнил Интродукцию и рондо каприччиозо Камиля Сен-Санса с оркестром Мариинского театра под управлением Ивана Столбова.

Популярное

Все
Четыре года назад в Атырау начали строить новый жилой микрорайон «Болашақ». 24 многоэтажки здесь возвели, но людей в них так и не заселили
Несмотря на решение суда о запрещении деятельности по складированию и сортировке мусора, полигон твердых бытовых отходов продолжает отравлять окрестности
Земледельцы Южного Казахстана приступили к сбору урожая ранней капусты, значительная часть которого предназначена на экспорт
Поля на голодном пайке
Школа жизни
Так хорошо, что даже больно
Тайны красок
В прошлом году в Семее началась работа по обновлению фасадов старых многоэтажек. Тогда новый вид обрели 19 домов
Незабытая мелодия для флейты
Тили-тили-тесто, рисунки – в Дом невесты!
Саба, кумган, жан-казан…
Указ Главы государства
Сказка во сне и наяву
Не должно быть людей неучтенных
Указ Главы государства
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Затопить нельзя сохранить
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената

Читайте также

Не должно быть людей неучтенных
Тили-тили-тесто, рисунки – в Дом невесты!
Как решить проблемы службы в армии, обсудили в Сенате
Недоброе утро

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]