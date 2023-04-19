Незабытая мелодия для флейты

Организаторы фестиваля – солисты Мариинского театра Денис Лупачев и Софья Кипрская. В разные годы в нем принимали участие такие музыканты, как Эммануэль Паю, Жульен Бодиман, Патрик Галлуа, Денис Буряков, Сара Лу­вион, Кадзунори Сео, Матье Дюфор… Ержан Кушанов – лауреат международных конкурсов, солист Казахской государственной филармонии им. Жамбыла – в этом году смог расширить гео­графию почетных участников фестиваля и впервые вписать в нее Казахстан.

– Я был включен практически во все программы и концерты фестиваля, меня также пригласили провести мастер-класс. Это стало огромной честью для меня, – рассказывает Ержан Кушанов. – Были отобраны лучшие молодые музыканты, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, с которыми я проводил занятия.

Казахстанский музыкант получил от студентов самые положительные отзывы. Ребята буквально не хотели отпускать его, по завершении мастер-класса аплодировали, просили сфотографироваться.

На открытии фестиваля Ержан Кушанов исполнил пьесу Адильжана Толукпаева «Шабыт», получив высокие оценки, адресованные как ему самому, так и автору произведения. И это стало двойной победой для пространства классической музыки Казахстана.

– В рамках фестиваля я также исполнил казахские кюи – «Аққу» Нургисы Тлендиева (переложение для флейты Ержана Кушанова и Олжаса Сатбаева) и «Адай» Курмангазы (переложение Анатолия Гайсина), – продолжил Ержан Кушанов. – Зрителям я рассказал об этих произведениях, а также в целом о кюях, казахской музыке и культуре. Публика проявила большой интерес к моей презентации.

Казахстанский флейтист выступил в качестве дирижера и солиста струнного оркестра Мариинского театра, исполнив Концерт соль минор для флейты и струнного оркестра Антонио Вивальди. С большим успехом был сыгран Концерт Вивальди для четырех скрипок и ансамбля в переложении для флейты. В составе флейтового квартета выступили Ирина Стачинская, Ержан Кушанов, Антон Селиверстов и Денис Лупачев.

На закрытии фестиваля Ержан Кушанов исполнил Интродукцию и рондо каприччиозо Камиля Сен-Санса с оркестром Мариинского театра под управлением Ивана Столбова.