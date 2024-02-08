Фермеры незаконно получили субсидии на саженцы яблони в Жамбылской области

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Одного подозреваемого взяли под стражу, в отношении второго применен домашний арест

Фото: Kazpravda.kz

Прокуратура Жамбылской области установила хищение бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса, передает Kazpravda.kz 

Как выяснилось, руководители фермерского хозяйства внесли в официальные документы заведомо ложные сведения и получили субсидии на сумму 209,9 млн тенге за фактически нереализованные саженцы яблони.

– Экс-председатель правления квазигосударственного ТОО «Опытное хозяйство "Меркенский" и его заместитель незаконно получили субсидии на сумму 209,9 млн тг. за фактически нереализованные саженцы яблони, – рассказали в прокуратуре. 

По данному факту прокуратурой Меркенского района зарегистрировано уголовное дело по части 4 уголовной статьи "Мошенничество", которое расследуется прокуратурой области.

Судом в отношении одного подозреваемого выдана санкция на содержание под стражей, в отношении второго применена мера пресечения - домашний арест.

#ущерб #прокуратура #субсидии #фермеры #саженцы #подлог

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