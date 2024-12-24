Вырубщиков ёлок задержали в области Абай

В преддверии Нового года стартовала операция «Ель» по сохранению зеленых богатств региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские вместе с природоохранными службами активно выявляют факты незаконной вырубки, транспортировки и продажи хвойных деревьев. За 3 дня проведено 34 рейда, во время которых были выявлены несколько случаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Так, под Семеем задержали нарушителя, который незаконно срубил четыре сосны. В ходе рейда в лесном массиве обнаружены заготовки круглого леса.

В областном центре три человека привлечены к ответственности за повреждение зеленых насаждений: любители новогоднего настроения ломали ветки у елей в парках.

В Аягозе патрульная полиция совместно с природоохранной задержала грузовик, доверху загруженный ветками хвойных деревьев, предположительно срубленных в Восточно-Казахстанской области. Материалы переданы для дальнейшего разбирательства.

Полиция напоминает, что незаконная вырубка хвойных деревьев не только наносит ущерб экологии, но и влечет административную ответственность.