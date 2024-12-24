Вырубщиков ёлок задержали в области Абай

Экология
85
Венера Баталова
корреспондент

В преддверии Нового года стартовала операция «Ель» по сохранению зеленых богатств региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские вместе с природоохранными службами активно выявляют факты незаконной вырубки, транспортировки и продажи хвойных деревьев. За 3 дня проведено 34 рейда, во время которых были выявлены несколько случаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Так, под Семеем задержали нарушителя, который незаконно срубил четыре сосны. В ходе рейда в лесном массиве обнаружены заготовки круглого леса.  

В областном центре три человека привлечены к ответственности за повреждение зеленых насаждений: любители новогоднего настроения ломали ветки у елей в парках.

В Аягозе патрульная полиция совместно с природоохранной задержала грузовик, доверху загруженный ветками хвойных деревьев, предположительно срубленных в Восточно-Казахстанской области. Материалы переданы для дальнейшего разбирательства.

Полиция напоминает, что незаконная вырубка хвойных деревьев не только наносит ущерб экологии, но и влечет административную ответственность.

#штрафы #елки #вырубщики

Популярное

Все
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Худи и свитшоты made in Abai
Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей
Автопарк Семея пополнился новыми автобусами
Солнце – дирижер жизни на Земле
Проекты, укрепляющие надежность энергосистемы
Вернулись домой с Гран-при
Через «Бахты» в Китай пешком и на машине
Важный культурный ресурс
Более 500 семей получили квартиры в Туркестане
В Министерстве обороны чествовали лучших военнослужащих
В каждом рисунке – солнце!
«Народных» и «образцовых» стало больше
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Главы государства
Диетическое питание будут производить в Акмолинской области
Молодежный задор и упорство
Без сучка и без задоринки
Сплав опыта и целеустремленности
Грядет большое новоселье
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером

Читайте также

Кабанов и косулю зафиксировали фотоловушки в Чарынском нацп…
Въезд в нацпарк «Бурабай» подорожает в 2025 году
Краснокнижную среднеазиатскую выдру поймала фотоловушка в н…
Туркестанские рыси попали в фотоловушки в Иле-Алатауском на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]