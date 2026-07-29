По поручению Главы государства на озере Көбейтұз начали действовать природоохранные ограничения

Фото: акимат Акмолинской области при помощи нейросети Gemini

В Акмолинской области ведутся подготовительные работы для включения озера Көбейтұз в состав Буйратауского государственного национального природного парка в рамках поручения Главы государства о придании водоему статуса особо охраняемой природной территории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

На сегодня на территории озера уже реализуется комплекс природоохранных мер. На прилегающей территории установлены защитные ограждения и информационные стенды.

В перспективе для посетителей будут оборудованы специализированная парковка и смотровая площадка, что позволит наблюдать за объектом без ущерба для природы.

При этом доступ к озеру ограничен – действует полный запрет на въезд автомобильного транспорта и посещение береговой линии. Также категорически запрещается купаться, осуществлять сбор соли и лечебной грязи. Государственные инспекторы национального парка и сотрудники полиции круглосуточно патрулируют местность.

Данные меры призваны сократить антропогенную нагрузку, которая в последние годы значительно возросла. Акимат Акмолинской области призывает граждан неукоснительно соблюдать эти требования, чтобы сохранить уникальную экосистему для будущих поколений.

Көбейтұз, расположенный примерно в 160 километрах от Астаны, ежегодно привлекает тысячи туристов своим необычным розовым оттенком.

Ранее Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз.