Развитие курорта Almaty SuperSki не нанесет ущерба водным ресурсам Алматы

Исследования национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология», проанализировавшей 30-летние данные с 1994 по 2025 гг. подтвердили: потребности курорта Almaty SuperSki в урочище Кок-Жайлау будут обеспечены без ущерба для водного баланса и системы питьевого водоснабжения города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ktdev.kz

Фото: Kazpravda.kz

Малые горные водотоки в районе проекта не входят в систему централизованного питьевого водоснабжения Алматы. Согласно данным «Алматы-Су» (almatysu.kz), около 70% воды, подаваемой в город, поступает из подземных источников - скважин Алматинского, Малоалматинского и Талгарского месторождений, а также участка Каменское плато. Оставшиеся ~30% обеспечиваются за счет поверхностных вод рек Большая и Малая Алматинка, Ким-Асар, Каргалы и Аксай.

Таким образом, основную роль в водоснабжении города играют подземные источники, а не малые горные водотоки в районе проекта Almaty SuperSki. Ключевые показатели: общее потребление города составляет около 250 млн м³ воды в год; потребность курорта Almaty SuperSki - около 1,02 млн м³ воды в год, что составляет 0,5%.

Сохранение водных ресурсов - один из ключевых принципов проекта. В этой связи при реализации проекта предусматриваются современные системы регулируемого водозабора, постоянный контроль объемов потребления и обязательное сохранение экологического стока. Все решения основаны на инженерных расчетах, научных исследованиях и требованиях водного законодательства Республики Казахстан.

Таким образом, утверждения о возможном дефиците питьевой воды в результате реализации проекта не подтверждаются результатами научных исследований, инженерных расчетов, а также ГКП «Алматы Су».