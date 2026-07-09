Незаконный вывоз ГСМ из Казахстана: в МВД рассказали о нарушениях

Среди привлеченных к ответственности – 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД продолжает системную работу по пресечению фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов с использованием транспортных средств, незаконно оборудованных дополнительными топливными баками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Для обеспечения контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организована работа 59 полицейских постов, где сотрудники полиции совместно с заинтересованными государственными органами проводят осмотр транспортных средств, пересекающих государственную границу.

С начала года выявлено 255 фактов эксплуатации транспортных средств с незаконно переоборудованными дополнительными топливными баками.

«Все нарушители привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 Кодекса РК об административных правонарушениях. Среди привлеченных к ответственности 195 иностранных граждан и 60 граждан РК. После демонтажа незаконно установленных дополнительных топливных баков транспортные средства были возвращены владельцам», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же призвали граждан и перевозчиков неукоснительно соблюдать требования законодательства и напоминает, что любые попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов будут своевременно выявляться и пресекаться.