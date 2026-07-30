14 граждан Кореи задержал КНБ Казахстана по делу о колл-центре мошенников

Они подозреваются в том, что в составе ОПГ работали в колл-центре мошенников

Скриншот с видео КНБ

3 июля Комитетом национальной безопасности задержаны 14 граждан Республики Корея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет

В отношении них правоохранительным органом указанной страны расследуется уголовное дело по факту совершения ими в составе организованной преступной группы мошеннических действий с использованием телекоммуникационных систем.

В результате обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника, сотовые телефоны и ноутбуки, применявшиеся в противоправной деятельности. Задержанные доставлены в ИВС для проведения процессуальных действий и дальнейшей депортации.